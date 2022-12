Nadiya Bychkova de Strictly révèle que son partenaire de danse spécial de Noël a eu une bataille de santé secrète qui l’a empêché de marcher

La sirène STRICTEMENT Nadiya Bychkova n’est pas étrangère à un homme à deux pieds gauches – ayant appris à danser à des célébrités telles que David James et Matt Goss.

Mais pour l’édition de Noël de l’émission de la BBC, elle relève un tout nouveau défi après avoir été jumelée à Larry Lamb, son plus ancien concurrent masculin à 75 ans.

Et remettre l’ancien acteur d’EastEnders et Gavin & Stacey sur pied n’a pas été facile, car la danseuse professionnelle Nadiya a raconté comment il s’est battu contre un problème de santé secret pour faire ses débuts sur la piste de danse.

Dans une interview exclusive, elle a déclaré : « C’est incroyable qu’il va danser.

« C’est tout un défi parce qu’il ne pouvait pas marcher il y a quelques années à cause de problèmes de santé et de certaines opérations.

« Ce n’est pas vraiment mon truc à dire, mais pour lui maintenant, danser, c’est excitant.

“Larry est une légende, les gens l’adorent. Quand je l’ai découvert et que je l’ai dit à tout le monde, les gens ne pouvaient pas y croire. C’est Noël et c’est amusant, donc j’ai vraiment hâte d’y être.

Nadiya, 33 ans – qui a l’air sensationnelle dans notre photo principale qui a été tournée pour son calendrier 2023 – a commencé à s’entraîner avec Larry pour le Strictly special unique, qui sera filmé dans les prochains jours.

Ils affronteront des célébrités telles que l’ancienne chanteuse de Girls Aloud Nicola Roberts et le présentateur de radio de la BBC Rickie Haywood-Williams dans l’émission, qui sera diffusée le jour de Noël.

Et tandis que Nadiya est au sommet de sa forme physique après avoir participé à la série de cette année avec son partenaire maintenant éliminé Matt Goss, elle prend naturellement les choses lentement avec Larry.

Elle a déclaré: «Nous avons commencé à nous entraîner il y a une semaine. Nous n’avons pas beaucoup de temps et pour l’instant nous profitons juste de la musique.

Et quand elle n’est pas sur la piste de danse, Nadiya rattrape les rediffusions de la sitcom Gavin & Stacey, qui mettait en vedette Larry dans le rôle de Mick Shipman pendant trois ans à partir de 2007.

Elle a dit en riant : « J’ai été présentée un peu lentement, oui.

« C’est un classique, n’est-ce pas ? Probablement pendant Noël, j’essaierai de rattraper quelques coffrets.

Depuis qu’elle et Matt se sont retirés au cours de la quatrième semaine, elle a regardé le concours depuis le public.

Et après que la chanteuse et actrice Kym Marsh soit devenue la dixième candidate à partir, Nadiya a déclaré que cela montrait qu’avoir une formation dans le divertissement ne joue pas toujours en leur faveur.

Elle a déclaré: «Je ne dirais pas que cela leur donne un avantage. Naturellement, cela aide – chaque expérience y contribue.

“Si vous êtes un acteur, cela vous aidera avec certaines choses et si vous avez une certaine expérience de la danse, cela pourrait vous aider à comprendre d’autres choses.

“En tant que musicien, le rythme peut vous aider, donc tout ce que vous avez avec vous aide toujours, mais c’est une chose complètement différente.

« Une fois que la caméra est allumée, la pression monte et c’est quelque chose qu’ils n’ont jamais fait auparavant. C’est un défi et je pense qu’ils l’apprécient tous vraiment.

“Kym a fait un travail incroyable, mais quelqu’un doit partir, malheureusement. Nous souhaitons tous continuer à danser, mais c’est incroyable de voir le spectacle aussi.

Nadiya, originaire d’Ukraine, a rejoint Strictly en 2017 et est rapidement devenue l’une des préférées des fans, mais elle n’a pas encore de partenaire gagnant.

Le plus proche, elle est venue avec l’acteur d’EastEnders Davood Ghadami dans sa première série, et avec l’ancien animateur de BBC Breakfast Dan Walker l’année dernière, les couples atteignant tous les deux les quarts de finale.

Les quasi-accidents ne font qu’alimenter son ambition dans la série, et Nadiya dit qu’elle veut danser le plus longtemps possible en tant que professionnelle avant d’envisager son prochain mouvement.

Strictly est un endroit formidable et nous avons les meilleurs producteurs dont nous puissions rêver. À l’heure actuelle, je ne pense pas que la gamme de professionnels ait jamais été meilleure, et d’une manière ou d’une autre, elle s’améliore d’année en année.

Elle a déclaré: «En ce moment, je me sens en bonne forme physique et capable et j’apprécie toujours d’être une interprète.

« Tant que je peux être aussi bon que possible, je vais en profiter. Mais vous le ressentez dans votre corps – chaque athlète le fait – parce que physiquement, vous devez être en forme, vous devez donc simplement en être conscient.

« Tant que je peux être aussi bon que possible, je vais en profiter. Mais vous le ressentez dans votre corps – chaque athlète le fait – parce que physiquement, vous devez être en forme, vous devez donc simplement en être conscient.

Avant qu’elle ne se retire finalement, Nadiya dit qu’elle a en tête son candidat de rêve – le prince William.

Elle a ajouté: “Les gens disent que la famille royale est fan de la série. Si nous pouvions le faire participer à la série avant qu’il ne devienne roi, ce serait tout à fait la signature.

Quant à suivre l’ancien pro Anton Du Beke, qui a remplacé Bruno Tonioli en tant que juge à temps plein en septembre, Nadiya a déclaré : « Oh oui. C’est définitivement quelque chose sur lequel j’aimerais me concentrer.

« Ce serait incroyable. C’est difficile d’être dans ce panel, ce n’est pas facile, et évidemment nous sommes toujours des êtres humains, et nous avons notre propre opinion.

« Nous avons des choses que nous aimons et des choses que nous n’aimons pas, ce qui est juste. Nous avons quatre juges et les gens votent pour qui ils veulent garder dans la compétition.

« Je pense que je serais un juge juste. J’aime mon talent. Je sais ce que j’aimerais voir, et je sais aussi à quel point il est difficile d’être à leurs côtés et ils travaillent tous si dur.

“Je pense qu’Anton fait un travail incroyable parce qu’il est passé par là, donc il comprend les deux côtés.

« J’aimerais chorégraphier et produire d’autres choses aussi. Ce sera certainement toujours lié à la danse, et je pense que la vie vous guidera.

L’année dernière, Nadiya a discrètement mis fin à ses fiançailles avec le footballeur slovène Matija Škarabot – avec qui elle partage une fille de six ans – et des mois plus tard, elle a commencé à sortir avec son collègue danseur professionnel Strictly Kai Widdrington.

Ils ont rendu public leur romance en janvier, après avoir été photographiés en train de s’embrasser dans un hôtel de Newcastle lors de la tournée Strictly live.

Nadiya est catégorique, sa relation avec Matija n’a pas été victime de la fameuse malédiction Strictly, qui a vu de nombreux couples se séparer après une apparition dans la série.

Elle a dit : « Je crois que c’est une bénédiction. Kristina (Rihanoff) et Ben (Cohen) vont se marier.

“Tellement de gens ont trouvé l’amour grâce à la série. C’est beau. Nous avons de la chance d’être dans l’émission.

À la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, Nadiya travaille dur pour réunir sa famille.

Elle a réussi à faire venir sa mère Larysa au Royaume-Uni, mais sa grand-mère est toujours bloquée là-bas.

Elle a dit : « Maman y va pour Noël car c’est aussi l’anniversaire de ma grand-mère. Nous n’avons pas pu l’emmener au Royaume-Uni pour le moment car elle est âgée et les connexions et les vols sont très difficiles.

“Je ne pouvais pas aller la chercher parce que je fais Strictly, mais j’espère qu’au Nouvel An, elle sera ici avec nous tous.”

Reportage supplémentaire : Julie-Ann Trainor.

