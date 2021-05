Nadiya Bychkova de Strictly promet de ne pas atténuer les routines torrides

Bombe STRICTEMENT Nadiya Bychkova a juré de ne pas atténuer ses routines torrides après avoir prétendu qu’elles l’avaient conduite à être exclue de la compétition de l’année dernière.

La danseuse professionnelle a été dévastée lorsque les patrons ont décidé de ne pas l’associer à une célébrité de la série 2020, ne la classant que dans les numéros de groupe.

Cela est venu après que l’ancienne mannequin Playboy Nadiya, fiancée à la footballeuse slovène Matija Skarabot, ait été liée à trois de ses partenaires de danse.

Des sources ont affirmé qu’elle avait été mise à l’écart de l’émission de la BBC dans le but de garantir une série rare «sans scandale» pendant que les patrons se débattaient avec les restrictions de Covid.

Mais alors qu’elle se prépare à retourner sur la scène principale cette année, Nadiya a promis aux fans que ses performances seraient aussi torrides que jamais, en disant: « Pourquoi devrais-je faire quelque chose de différent? »

Le joueur de 31 ans a déclaré au Sun dimanche: «L’année dernière a été une expérience très différente parce que je n’avais pas de partenaire. C’était difficile.

PA: Association de la presse

La danseuse professionnelle a fait l’objet de critiques après avoir été liée à trois de ses partenaires, dont David James en 2019[/caption]

«La raison qui m’a été donnée était que la course était beaucoup plus courte et qu’il n’y avait pas autant de célébrités.

«J’ai vu les rumeurs selon lesquelles je n’avais pas de partenaire à cause de mon flirt. Mais le fait est que je n’ai vraiment rien fait de mal.

Les câlins lors des répétitions

«Après tant d’années dans la série, je pense que tout le monde devrait pouvoir voir que la malédiction Strictly ne m’a pas frappé ni à mes partenaires de danse.

«Alors pourquoi devrais-je changer quoi que ce soit alors que je n’ai rien fait?»

Nadiya, qui est strictement régulière depuis quatre ans, était liée à l’acteur d’EastEnders Davood Ghadami – avec qui elle a terminé à la sixième place en 2017 – et au chanteur de Blue Lee Ryan un an plus tard.

En 2019, le moulin à rumeurs a de nouveau été déclenché après qu’elle et l’ancien gardien de but anglais David James aient été photographiés en train de se câliner lors des répétitions.

PA: Association de la presse

L’année suivante, des rumeurs ont circulé sur elle et la chanteuse de Blue Lee Ryan[/caption]

Elle a dit plus tard au Sun dimanche que le footballeur était ravi que leur chimie brûlante ait convaincu les gens qu’ils étaient amoureux.

Et cette année, la star ukrainienne dit qu’elle veut créer la même chimie avec une partenaire de danse – si les patrons lui en donnent la chance.

L’année dernière, Katya Jones, strictement pro, a dansé avec le boxeur olympique Nicola Adams lors du premier couple homosexuel de l’émission.

Nadiya espère qu’elle sera considérée pour un futur duo homosexuel.

PA: Association de la presse

Cependant Nadiya dit qu’elle n’a jamais été frappée par la malédiction Strictement[/caption]

Elle a déclaré: «J’adorerais relever ce défi. Il faudrait créer une chimie différente avec une femme, mais chaque partenaire est différent de toute façon.

«Je ne danserais pas avec deux hommes de la même manière. Je ne dis pas à mes partenaires: «Oui, c’est comme ça que je le fais».

«Je travaille avec eux. Chorégraphier une danse avec une femme – déterminer à quoi ça ressemble – serait tellement intéressant et j’adore créer de nouvelles choses.

«Il y a aussi beaucoup de liberté là-dedans, car personne ne sait à quoi s’attendre de vous.

Instagram

Sa relation avec Matija Skarabot est toujours aussi forte[/caption]

«Et je ne sais pas pourquoi ils ne referaient pas de couple homosexuel dans la série alors que Katya et Nicola ont connu un tel succès l’année dernière.

« Pourquoi pas? Cette année, je prendrai un homme ou une femme. N’importe quel partenaire. »

Bien qu’elle ait été mise à l’écart la saison dernière, Nadiya a encore dû passer dix semaines en isolement au Royaume-Uni.

Il y avait eu des craintes qu’elle se retrouve bloquée en Slovénie, où elle vit avec son fiancé star du foot, et incapable de rentrer pour filmer les numéros du groupe.

Getty

Elle et son fiancé star du foot ont une fille de quatre ans, Mila[/caption]

Elle révèle que la séparation d’avec Matija et de leur fille Mila, âgée de quatre ans, et que le fait d’être confinée à l’hôtel était «très difficile et déroutant».

Nadiya a déclaré: «Je suis maintenant habituée à être coincée dans des chambres d’hôtel. Quand la décision a été prise pour la première fois de ne pas avoir de partenaire, l’idée était que je passerais la plupart de mon temps à la maison.

«J’ai donc passé six semaines dans une bulle avec les acteurs du tournage des numéros des groupes, puis je suis rentré chez moi.

«Mais 24 heures plus tard, on m’a dit de monter dans un avion et de rentrer. J’étais ici pendant un autre mois.

«J’étais seule dans une chambre d’hôtel et je ne savais pas quand je pourrais rentrer à la maison ou revoir ma fille, donc c’était beaucoup à gérer. Et je n’avais pas de répétitions pour me distraire.

« JE LES GARDERAI SOUS CONTRÔLE »

«C’était une période très difficile et déroutante. Mais je me sens très chanceux d’avoir des amis ici qui m’ont aidé et soutenu.

«Dans ma tête maintenant, j’essaye d’en tirer le meilleur. Nous avons fait une danse incroyable. Il y a eu de bons moments. Mais j’ai hâte que les choses reviennent à la normale.

«Cette dernière année m’a beaucoup appris sur toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissant, en particulier ma famille.

Nadiya se prépare maintenant à revenir sur scène au London Palladium à partir de mardi avec une nouvelle production Here Come The Boys, aux côtés des co-stars de Strictly Aljaz Skorjanec, Pasha Kovalev, Grazi-ano di Prima et l’ex-pro Robin Windsor.

BBC

L’année dernière, l’ancien mannequin Playboy a été mis à l’écart – mais a encore dû s’isoler pendant dix semaines au Royaume-Uni.[/caption]





Et elle a hâte de se produire en direct après des mois d’absence de la piste de danse, affirmant que les répétitions ont été «électriques».

Nadiya, qui porte un uniforme nautique sexy pendant le spectacle, a insisté sur le fait qu’elle ne craignait pas de s’assurer que ses co-stars masculines adoptent leur meilleur comportement. Elle a ajouté: «Je vais les garder sous contrôle, facile – ne vous inquiétez pas pour cela.

«C’est comme tous les hommes, une femme se présente et ils font la queue.»

Pennsylvanie

Nadiya dit « il y a eu de bons moments, mais j’ai hâte que les choses reviennent à la normale »[/caption]