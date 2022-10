Nadiya Bychkova de Strictly partage ses vrais sentiments sur le fait de travailler avec son partenaire Matt Goss après des rumeurs de « querelle »

Nadiya Bychkova, 32 ans, star de STRICTLY Come Dancing, a révélé ce qu’elle ressent vraiment à l’idée de travailler avec son partenaire Matt Goss.

Pro Nadiya est actuellement en compétition aux côtés du chanteur de 54 ans, Matt, dans l’émission à succès de la BBC, et des rumeurs d’une ” querelle ” ont déjà circulé.

Érotème

Nadiya Bychkova de Strictly a discuté de travailler avec son partenaire Matt Goss[/caption]

Bbc

Ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas complètement convaincus de leur partenariat[/caption]

Ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas complètement convaincus de leur partenariat et ont émis l’hypothèse que ce n’était peut-être pas tout à fait rose dans leur camp, avec des sentiments encore plus exaspérés lorsque les fans ont repéré Matt semblant tirer Nadiya sur le coup alors que les stars parlaient à l’animatrice Claudia Winkleman.

Mais Nadiya, la mère d’un enfant, s’est maintenant ouverte à une conversation exclusive avec The Sun, admettant que bien qu’il soit une “personne vraiment privée”, elle “aime lui enseigner”.

Nadiya a partagé: “Il aborde chaque tâche avec tant de soin et en tant que professeur, ce n’est qu’un rêve.

“Ayant fait de la compétition toute ma vie, c’est merveilleux de s’entraîner avec quelqu’un qui a la même attitude de travailleur acharné.”

En savoir plus sur strictement VOIR POUR GAGNER Les trois derniers de Strictly “révélé” par les fans qui repèrent un indice révélateur SHIRLEY PAS Les fans stricts veulent que Shirley Ballas SACKED pour “réparation” après la décision de Fleur East

Partageant un aperçu de leurs répétitions, Nadiya a poursuivi: «Nous avons souvent son chien Reggie ici en train de répéter avec nous et entre les danses, j’entends Matt chanter – j’ai de la chance!

« C’est là qu’il se sent le plus détendu, au chant au piano. Nous prenons cette semaine par semaine et nous sommes reconnaissants pour chaque instant.

Les fans de Strictly se sont récemment ralliés pour “soutenir” Matt après l’avoir accusé d’avoir été “attaqué” par les juges de l’émission.

Le duo a joué sur Movies Week to Top Gun: Maverick track Hold My Hand.

Pourtant, malgré leurs routines pleines d’émotions et leurs mouvements fluides, ils n’ont reçu que trois du juge Strictly Come Dancing Craig Revel Horwood.

Certains milieux ont suggéré que Craig et son collègue juge Shirley ont créé un “train de haine” envers la popstar avec des remarques personnelles, tandis que d’autres ont dénoncé le comportement “timide” de Matt.

Après avoir plané au bas du tableau des résultats samedi, Nadiya a maintenant partagé qui, selon elle, est leur plus grande compétition.

Nadiya a partagé : “Cela a toujours été ma mentalité de me concentrer sur ce que je fais, et Matt ressent la même chose. En tant que compétiteur, vous vous efforcez toujours d’être meilleur.

“Dans l’émission cette année, c’est une si belle programmation et tout le monde se soutient tellement les uns les autres. Tous s’encourageant depuis les lignes de touche, c’est une ambiance très particulière.

« Je souhaite que nous puissions tous rester dans la compétition et que la meilleure paire remporte la finale. C’est triste de voir des gens partir chaque semaine, c’est une grande famille.





La superbe danseuse a également révélé le traitement qu’elle utilise pour rester en forme.

Baptisé Endospheres, il est réputé être parfait pour la récupération musculaire, tout en améliorant le drainage et la circulation lymphatique, en soulageant la douleur et l’inflammation et en tonifiant les muscles.

La star, qui dit que ses jambes seront “tellement fatiguées” après l’entraînement, explique : “Les endosphères sont quelque chose que je fais depuis cinq ans et cela a commencé après que j’ai eu ma fille, Mila.

“J’ai trouvé qu’après la grossesse, cela fonctionnait si bien pour moi pour m’aider à me remettre en forme. C’est comme un massage intense qui tonifie et sculpte et après le traitement, on a l’impression d’avoir une nouvelle paire de jambes, c’est magique. Cela m’a aussi beaucoup aidée quand j’ai repris ma danse.

Pennsylvanie

Nadiya a déclaré que travailler avec Matt était un “rêve”[/caption]