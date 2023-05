Nadiya Bychkova de Strictly montre sa silhouette époustouflante dans un bikini noir étriqué

NADIYA Bychkova a montré sa silhouette incroyable dans un bikini noir étriqué.

La star de Strictly profite actuellement de vacances à l’étranger avec sa fille qu’elle partage avec son ex-fiancé Matija Škarabot.

Nadiya, 33 ans, s’est rendue sur Instagram pour donner à ses abonnés un aperçu de ses vacances à Dubaï.

Elle a partagé plusieurs photos, dont trois sur son flux qui mettaient en vedette sa fille de six ans, Mila.

Dans ses histoires, elle a traité ses followers avec une photo d’elle dans un minuscule bikini noir qui mettait en valeur sa silhouette tonique.

La star a gardé ses mèches blondes et a opté pour un maquillage minimal alors qu’elle profitait de sa journée ensoleillée.

Elle a écrit : « Crédit photo : Mila, elle adore prendre des photos. »

Nadiya a également dit à ses abonnés qu’elle passait le « meilleur moment » avec sa fille unique.

« Ma petite fille, tu as tellement grandi. Passer le meilleur moment #tempsmèreetfille #tempsfamilial », a-t-elle écrit.

Cela vient après que la danseuse et son petit ami Kai Widdrington aient terminé leur tournée avec leur spectacle, Nadiya et Kai – Once Upon a Time.

Le couple a commencé à se fréquenter l’année dernière, et après des semaines de spéculation, ils ont finalement rendu public leur relation en avril 2022.

S’adressant au Sun en mars, Kai a déclaré: « Je pense que je parle au nom de la plupart des hommes en Grande-Bretagne quand je dis qu’ils trouveraient Nadiya absolument magnifique – et je dois encore me pincer parfois.

« Nous nous aimions bien, et nous envoyions des textos et avions des appels téléphoniques et ainsi de suite, et oui, ça s’est épanoui à partir de là.

« Puis un jour, je me suis dit : ‘Tu veux sortir dîner ?’, et c’est parti de là.

« Nous savions que cela sortirait et que ce serait une grande chose, alors nous l’avons gardé privé aussi longtemps que nous le pouvions, ce qui était à la fois ennuyeux et excitant. »

