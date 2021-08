Nadiya Bychkova de Strictly Come Dancing montre sa silhouette incroyable dans un bikini string blanc

STRICTLY Come Dancing pro Nadiya Bychkova avait l’air incroyable alors qu’elle partageait une série de clichés de bikini.

La femme de 31 ans a ravi les fans alors qu’elle posait dans le deux pièces blanc lors d’une récente pause en Croatie – montrant les détails sexy du string.

Nadiya Bychkova a séduit en blanc lors de récentes vacances en Croatie[/caption]

La danseuse pro a posé en bikini blanc sexy[/caption]

Elle a sous-titré les photos avec insolence : « Les gens parlent de moi dans mon dos et je reste là comme ‘..eh bien, je me suis créé un fan club' ».

Plus tôt cette année, la bombe a juré de ne pas atténuer ses routines torrides après avoir prétendu qu’elles l’avaient conduite à être exclue de la compétition de l’année dernière.

La danseuse a été dévastée lorsque les patrons ont décidé de ne pas la jumeler avec une célébrité de la série 2020, la plaçant uniquement dans les numéros de groupe.

Cela est venu après que l’ancienne mannequin Playboy Nadiya, qui est fiancée au footballeur slovène Matija Skarabot, ait été liée à trois de ses partenaires de danse.

Des sources ont affirmé qu’elle avait été mise à l’écart de l’émission de la BBC dans le but de garantir une série rare «sans scandale» tandis que les patrons se débattaient avec les restrictions de Covid.

Mais alors qu’elle se prépare à retourner sur la scène principale cette année, Nadiya a promis aux fans que ses performances seraient toujours aussi torrides, en disant: « Pourquoi devrais-je faire quelque chose de différent? »

Elle a confié au Sun dimanche : « L’année dernière a été une expérience très différente parce que je n’avais pas de partenaire. C’était difficile.

« La raison qu’on m’a donnée était que la course était beaucoup plus courte et qu’il n’y avait pas autant de célébrités.

« J’ai vu les rumeurs selon lesquelles on ne m’avait pas donné de partenaire à cause de mon flirt. Mais le fait est que je n’ai vraiment rien fait de mal.

«Après tant d’années dans la série, je pense que tout le monde devrait être capable de voir que la malédiction Strictly ne m’a pas frappé, ni mes partenaires de danse.

« Alors pourquoi devrais-je changer quoi que ce soit alors que je n’ai rien fait ? »

Nadiya, qui est une habituée de Strictly depuis quatre ans, était liée à l’acteur d’EastEnders Davood Ghadami – avec qui elle a terminé à la sixième place en 2017 – et au chanteur de Blue Lee Ryan un an plus tard.

En 2019, le moulin à rumeurs a de nouveau été relancé après qu’elle et l’ancien gardien de but anglais David James aient été photographiés en train de se câliner lors de répétitions.

Nadiya est sur Strictly depuis quatre ans[/caption]

Le danseur espère être jumelé avec une célébrité sur Strictly de cette année[/caption]