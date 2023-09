Nadiya Bychkova de Strictly brise son silence après avoir été snobée et admet qu’elle est « déçue »

NADIYA Bychkova a rompu son silence ce soir après la révélation des nouveaux couples Strictly.

L’Ukrainienne, 34 ans, a manqué une partenaire célèbre – laissant les fans dévastés et se demandant où elle se trouvait.

Après le premier épisode de la série, Nadiya a déclaré aux fans : « Je suis sûre que vous comprendrez que je suis déçue de ne pas être en partenariat avec une célébrité sur @bbcstrictly cette série. »

La star a poursuivi : « C’est un spectacle incroyable auquel participer et je suis toujours aussi excitée par tous les numéros du groupe, par jouer avec certains de nos groupes musicaux et bien plus encore.

« J’ai également hâte de soutenir mes collègues pros et je souhaite à tous les couples la meilleure des chances pour la compétition cette année. »

Ses amis et fans célèbres se sont précipités pour la soutenir, son petit ami Kai commentant : « Toujours brillant. »

Dan Walker a écrit : « Personne ne met la Yorkshire Barmaid dans un coin. Continuez à briller comme partenaire.

Tandis qu’Oti Mabuse ajoutait : « Je vous envoie de l’amour et des câlins. »

On pensait que Nadiya était une personne idéale pour être jumelée à une célébrité, comme elle l’a fait depuis son arrivée il y a six ans.

Ce fut une surprise particulière étant donné que la BBC l’a utilisée de manière si prédominante dans la publicité pour susciter l’intérêt avant le début de la 21e série.

Nadiya, qui a commencé à sortir avec son compatriote Kai Widdrington, 28 ans, après leur rencontre sur Strictly il y a deux ans, s’est bâti une solide audience depuis sa première apparition en 2017.