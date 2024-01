Nadine Menendez veut des procès séparés pour elle et son mari

Les avocats de Mme Menendez ont fait valoir que permettre au couple d’être jugé séparément permettrait au sénateur « d’exercer pleinement son droit constitutionnel de témoigner pour sa propre défense, sans soumettre Mme Menendez à un préjudice injuste ».

Stephen Gillers, professeur d’éthique juridique à la faculté de droit de l’Université de New York, a déclaré : « La toile de fond de tout cela est que les procureurs et les tribunaux détestent juger deux fois la même affaire. Ils chercheront tous les moyens de protéger les droits des deux accusés lors d’un seul procès.»

Dans la plupart des cas, a déclaré le professeur Gillers, cela peut se faire en demandant au jury de considérer certains témoignages uniquement concernant le sénateur, par exemple, et non contre Mme Menendez.

“Le jury prête serment d’honorer ces instructions restrictives”, a-t-il ajouté.

Le sénateur a épousé Mme Menendez, sa deuxième épouse, en 2020 après une romance éclair. Elle est au cœur du complot de corruption, selon les procureurs, qui ont exposé les accusations dans trois actes d’accusation successifs, le plus récent publié ce mois-ci.

Ils se sont rencontrés des années auparavant et ont commencé à se fréquenter peu après la conclusion d’un précédent procès fédéral pour corruption de M. Menendez, qui a eu lieu dans le New Jersey et s’est terminé par un jury sans majorité en 2017. Les procureurs fédéraux ont refusé de rejuger le sénateur après qu’un juge l’a rejeté. les accusations les plus graves.

M. et Mme Menendez continuent de vivre dans la maison sur deux niveaux à Englewood Cliffs, dans le New Jersey, où elle a élevé ses deux enfants adultes. C’est dans cette maison et dans un coffre-fort loué par Mme Menendez que les enquêteurs ont trouvé plus de 550 000 dollars en espèces, 13 lingots d’or et une nouvelle Mercedes-Benz qui, selon les procureurs, avait été donnée à Mme Menendez en guise de pot-de-vin.