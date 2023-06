Nadine Dorries se moque de Rishi Sunak comme d’un « perdant qui va perdre trois élections partielles »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nadine Dorries a lancé une attaque cinglante contre Rishi Sunak, le qualifiant de « perdant » qui va perdre trois élections partielles clés.

L’ancienne secrétaire à la Culture, qui dit qu’elle quitte son poste de députée conservatrice, a déclaré que le Premier ministre était « faux ».

Et Mme Dorries a critiqué M. Sunak comme « un gars pas très intelligent », ajoutant qu’elle est « en fait plus intelligente que ces gars du n ° 10 ».

La députée de Mid Bedfordshire a déclaré qu’elle quittait « avec effet immédiat » vendredi dernier après une dispute avec M. Sunak au sujet de la liste des honneurs de démission de Boris Johnson.

Elle s’était attendue à se voir offrir un siège à la Chambre des lords, mais a accusé M. Sunak et son assistant James Forsyth d’avoir concocté un complot de « garçon chic » pour lui refuser une pairie.

Depuis, elle a retardé sa démission, insistant sur le fait qu’elle ne démissionnera pas tant qu’elle n’aura pas obtenu de réponses de Downing Street sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas reçu la pairie.

Et, lors de la dernière attaque de Mme Dorries contre le Premier ministre, elle a prédit qu’il perdrait une série d’élections partielles à venir pour la remplacer, M. Johnson et l’allié de Boris Nigel Adams – qui ont également décidé de démissionner vendredi dernier.

Dans une interview avec le Financial Times, Mme Dorries a déclaré: « Être sous-estimé est l’histoire de ma vie. Cela fonctionne à mon avantage à chaque fois. Qui est le gagnant maintenant [after the peerage row]? Parce que ce n’est pas Rishi Sunak ou [his political adviser] James Forsyth. Quelle réputation est entachée ? Ce n’est pas le mien.

« Qui a l’air perdant ? Ce n’est pas moi. OK, donc je ne vais pas parler des Lords, mais il se passe beaucoup de choses dans ma vie qui sont très productives. Ma réputation a-t-elle été ternie ? Suis-je considéré comme la personne inférieure? Vais-je perdre trois élections partielles ?

Elle a également fait la fausse affirmation selon laquelle M. Johnson était « le meilleur de son année » à l’Université d’Oxford, tandis que M. Sunak « est venu 200 et quelque chose ».

Et elle a dit que, bien qu’elle ait toujours été « assez favorable à Rishi », il s’est « comporté d’une telle manière qui m’a fait penser que ce que vous voyez à la surface est tout faux ».

Lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson reviendrait à la politique de première ligne à la suite d’un rapport accablant sur sa conduite en tant que Premier ministre, elle a répondu « Je ne pense pas ».

« Pourquoi reviendrait-il ? La plupart des députés qui ont voté pour le destituer préféreraient se crever les yeux plutôt que d’admettre qu’ils se sont trompés », a-t-elle ajouté.

Et Mme Dorries s’en est pris aux hauts conservateurs, dont le vice-premier ministre Oliver Dowden. Parlant de la promotion de M. Dowden au rôle crucial, elle a déclaré: «Comment cela s’est-il passé? C’est un mec qui ne peut même pas parler à la boîte d’expédition sans lire des notes.

Et, dans un changement de position étonnant, Mme Dorries a déclaré que l’ancien Premier ministre David Cameron avait eu tort de démissionner lorsqu’il l’a fait. À l’approche du référendum sur le Brexit, après lequel il a démissionné, Mme Dorries a déclaré que M. Cameron était un « menteur pur et simple » et l’a appelé à partir.

Son intervention intervient quelques jours après que les relations entre M. Johnson et son successeur ont touché le fond. M. Sunak a déclaré que l’ancien Premier ministre lui avait demandé de contourner les règles sur les pairies, avant que M. Johnson ne riposte pour l’accuser de « dire des ordures ».

Mme Dorries devait initialement obtenir une pairie, mais les règles concernant l’élévation des députés en exercice à la Chambre des lords signifiaient qu’elle aurait dû accepter de démissionner avant de l’obtenir.

« [Sunak’s team] Je savais que je ne serais pas sur la liste, parce qu’ils ne m’avaient pas donné les informations nécessaires pour m’assurer que j’y figurais. . . Je suis en fait plus intelligente que ces gars du n ° 10. Tout ce qu’ils avaient à faire était de travailler avec moi », a-t-elle déclaré au FT.