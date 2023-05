NADINE Dorries a révélé comment elle avait vu Phillip Schofield « intimider » un co-présentateur sur le plateau de This Morning.

L’ancienne star de la télévision, 61 ans, a été forcée de quitter This Morning la semaine dernière à la suite d’un scandale en cours.

La députée Nadine Dorries a déclaré que son comportement la mettait mal à l'aise

Il a quitté This Morning la semaine dernière et a depuis complètement quitté ITV

Le frère de Schofield, Tim, a été sorti d’un pédo quelques semaines seulement avant que le présentateur n’admette avoir eu une liaison avec un collègue adolescent.

Et alors que sa carrière prenait un saut en parachute dramatique, l’ancienne co-animatrice Holly Willoughby, 42 ans, et ITV ont depuis qualifié Schofield de menteur.

La députée Nadine Dorries a maintenant déclaré que les patrons de la chaîne de télévision avaient des « questions à répondre » sur son comportement dans l’émission qu’il avait présentée pendant 21 ans.

S’adressant à MailOnline, elle a déclaré: «Je l’ai trouvé intimidant dans son attitude envers le co-animateur qui remplaçait Holly Willoughby.

«Cela m’a rendu plus mal à l’aise, il a commencé à piquer agressivement son script. Le co-présentateur avait l’air terrifié.

« Il sortira au lavage.

« Le fait que Philip Schofield ait fait des excuses plutôt rampantes au Daily Mail, il semble y avoir une compréhension que c’est tout, ça va passer, mais ce n’est pas le cas.

«Nous savons qu’il y a des plaintes déposées auprès d’ITV sur une longue période – qu’est-il arrivé à ces plaintes?

« Le rédacteur en chef du programme, Martin, a des questions auxquelles il faut répondre, tout comme Holly.

«Et comment ce garçon si jeune a-t-il trouvé un emploi chez ITV? Quel premier contact a été établi, qui a contacté qui ?

Cela vient après que The Sun a révélé dimanche que l’ancien contributeur régulier, le Dr Ranj, s’était plaint d’intimidation lors de son départ l’année dernière.

On ne sait pas qui il accusait, mais les patrons d’ITV ont admis les avoir examinés.

Huit stars d’ITV se sont également plaintes du comportement « toxique » de Schofield.

Nous pouvons également révéler qu’un nom familier a rédigé une déclaration de démission à la suite de l’aveu de Schofield qu’il a menti au sujet d’une liaison avec l’employé beaucoup plus jeune.

Une enquête d’ITV n’a trouvé aucune preuve de la relation entre Schofield et le garçon, ajoutant que tout n’était que « ouï-dire et rumeurs ».

Ils ont également déclaré qu’aucun employé de l’émission de jour n’était au courant de l’affaire, car Schofield « mentait » à tout le monde.

Après des années de « tromperie », il a finalement admis que la « relation consensuelle on-off » avait eu lieu.

Décrivant cela comme « imprudent, mais pas illégal », l’ex-présentateur a dit dans une longue déclaration à quel point il était désolé.

La déclaration de Schofield

Dans un communiqué, Schofield a déclaré: « J’ai eu une relation consensuelle avec un collègue masculin plus jeune.

« Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié.

« Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant terminé.

« Quand j’ai choisi de sortir, je l’ai fait entièrement pour mon propre bien-être. Personne ne m’a « forcé » à sortir.

« Ni moi ni personne d’autre, à ma connaissance, n’avons jamais émis d’injonction, super ou autre, au sujet de ma relation avec ce collègue, il n’a jamais été déplacé ou limogé par ou à cause de moi.

« Dans un effort pour protéger mon ex-collègue, je n’ai pas dit la vérité sur la relation.

« Mais mon départ récent, sans rapport avec This Morning, a alimenté les spéculations et soulevé des questions qui l’ont touché, donc pour lui, il est important que je sois honnête maintenant.

« Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille.

« Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme.

« J’ai donc décidé de me retirer des British Soap Awards, mon dernier engagement public, et je démissionne d’ITV avec effet immédiat en leur exprimant mon immense gratitude pour toutes les opportunités incroyables qu’ils m’ont offertes.

«Je vais réfléchir à mon très mauvais jugement à la fois en participant à la relation et en mentant à ce sujet.

« Pour protéger sa vie privée, je ne nomme pas cet individu et mon souhait le plus profond est que lui et sa famille puissent désormais poursuivre leur vie sans nouvelle intrusion, et que cette déclaration leur permette de le faire.

« Je demande maintenant aux médias de respecter leur vie privée. Ils n’ont rien fait de mal et je demande que leur vie privée soit respectée.

L’ancienne amie Holly a publié vendredi une déclaration racontant comment elle l’a confronté au sujet des affirmations avant de se faire dire que ce n’était pas vrai.

Cela survient alors qu’ITV a déclaré qu’aucun employé de This Morning n’était au courant de l’aventure parce que Schofield avait « menti » à tout le monde.