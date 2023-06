Nadine Dorries retarde sa démission officielle, laissant Rishi Sunak suspendu à une élection partielle

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nadine Dorries a retardé sa démission officielle en tant que députée, ce qui menace de prolonger l’agonie d’une série d’élections partielles difficiles pour Rishi Sunak.

L’ancienne secrétaire à la culture et alliée de Boris Johnson a déclaré vendredi qu’elle quitterait son siège de Mid Bedfordshire « avec effet immédiat », déclenchant un concours pour la remplacer.

Cela s’est produit quelques heures seulement avant la démission choquante de M. Johnson, qui a été suivie de près par un autre allié fidèle, Nigel Adams, qui a également promis de démissionner.

Mais alors que l’ancien Premier ministre et M. Adams ont achevé le processus officiel de démission lundi, Mme Dorries ne l’a pas encore fait.

Les chefs de parti ont été frustrés, ayant voulu minimiser les retombées potentielles du trio d’élections partielles.

Ils voulaient faire face aux retombées – déclenchées par une dispute sur la liste des honneurs de démission de M. Johnson et l’enquête en cours du Partygate sur l’ancien Premier ministre – le plus rapidement possible.

Une source conservatrice a déclaré L’indépendant: « On ne sait pas pourquoi Nadine n’a pas démissionné. Elle a dit qu’elle partait avec « effet immédiat » vendredi après-midi avant Boris et Nigel, mais ne l’a pas fait.

« Mais nous ne voulons pas attendre, nous voulons continuer avec ces choses. »

La décision de Mme Dorries de démissionner est intervenue après qu’elle a été ignorée pour une pairie dans la liste des honneurs de démission de M. Johnson.

Nadine Dorries a décidé de démissionner après avoir été ignorée pour une pairie dans les honneurs de démission de Boris Johnson (Parlement britannique)

Le retard de sa démission a fait craindre qu’elle ne cherche à saper M. Sunak, l’ayant accusé de l’avoir « cruellement » empêchée d’avoir un avenir à la Chambre des lords.

Mme Dorries a affirmé que le Premier ministre était un « garçon chic privilégié » qui, de mèche avec son assistant politique James Forsyth, l’a « duplicitement et cruellement » empêchée de rejoindre la Chambre des lords.

Son retard pourrait semer l’agitation dans le parti en repoussant une élection partielle difficile à l’automne et plus près de la conférence du Parti conservateur.

Les travaillistes et les libéraux démocrates se disputent une victoire très médiatisée dans le siège conservateur historiquement sûr – qui est détenu par des députés conservateurs depuis 1931.

En restant sur les bancs de l’arrière-ban, Mme Dorries pourrait également être une épine dans le pied de M. Sunak en s’exprimant ou en votant contre les plans de son gouvernement.

Cependant, si Mme Dorries présente sa démission prochainement, le parti pourrait toujours organiser les trois élections partielles le 20 juillet.

Cela est venu alors que Mme Dorries a déclaré qu’il était « absolument absurde » de suggérer que M. Johnson savait que sa pairie avait été rejetée « depuis février », comme l’ont suggéré mardi des sources gouvernementales.