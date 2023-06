Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nadine Dorries a affirmé que Rishi Sunak était un «garçon chic privilégié» qui l’avait «cruellement» empêchée d’avoir un avenir à la Chambre des lords.

À l’aide d’un entretien avec Piers Morgan sur TalkTV pour lancer une nouvelle attaque contre le Premier ministre, elle a affirmé qu’il avait utilisé des « mots fous » et des « sophismes » lors d’une réunion avec Boris Johnson la semaine dernière. Elle a qualifié à la fois M. Sunak et son assistant politique James Forsyth de « garçons chics privilégiés » qui l’ont « duplicément et cruellement » bloquée d’une pairie.

Alliée de longue date de l’ancien Premier ministre, Mme Dorries avait cru qu’elle serait incluse dans sa liste d’honneurs de démission, dont l’ancien président de la Cop26 Sir Alok Sharma et l’ancien ministre Nigel Adams ont également été omis.

Nadine Dorries avait cru qu’elle serait incluse dans la liste des honneurs de démission de l’ancien Premier ministre Boris Johnson (TalkTV/Capture d’écran)

« Cette histoire parle d’une fille de Liverpool … qui avait quelque chose qui lui avait été offert … enlevé par deux garçons chics privilégiés qui sont allés à Winchester et Oxford », a déclaré Mme Dorries à M. Morgan lundi, niant de la même manière « couper la fête » en déclenchant une élection partielle dans son siège du Mid Bedfordshire lorsqu’elle s’est retirée vendredi.

« J’ai le cœur brisé, pas seulement pour moi mais pour tous ceux qui viennent d’un milieu comme le mien », a-t-elle déclaré.

Les propres antécédents de M. Johnson ne constituent pas une comparaison équitable car il a fréquenté Eton grâce à une bourse et n’a « pas d’argent », a-t-elle affirmé.

Invitée à expliquer sa compréhension de ce qui s’était passé, elle a déclaré que la commission de nomination de la Chambre des lords (Holac) avait dit au n ° 10 qu’elle devrait annoncer son départ en tant que députée pour entrer dans les Lords.

Elle a dit qu’elle était au courant de cette règle, mais qu’elle avait été exhortée « via des canaux secondaires » à ne pas déclencher une élection partielle ainsi retardée.

L’ancienne secrétaire à la culture, Mme Dorries, a démissionné avec effet immédiat vendredi, déclenchant une élection partielle dans sa circonscription du Mid Bedfordshire. (TalkTV/Capture d’écran)

Un plan a été conçu par la secrétaire du cabinet selon lequel elle resterait sur la liste jusqu’à une élection générale, mais « nous avons découvert que tout à coup cela n’était pas autorisé », a déclaré Mme Dorries.

Détaillant vendredi l’enchaînement des événements, l’ancienne ministre a déclaré n’avoir appris que son nom ne figurait pas sur la liste qu’une demi-heure avant sa publication.

Le whip en chef lui a parlé le matin pour lui dire que « tout va bien » avant de la contacter quelques heures plus tard pour lui révéler qu’elle n’était pas incluse, a-t-elle déclaré.

Mme Dorries est une alliée de longue date de Boris Johnson (Getty Images)

Sur la raison de sa démission choc, elle a déclaré: «C’était la pure audace du whip en chef de penser qu’à mon âge, avoir travaillé au Parlement pendant 21 ans, avoir servi 18 ans sur les banquettes arrière, avoir été ministre pendant Covid… avoir été secrétaire d’État, qu’il peut me tendre une sorte de bâton et de carotte, comme « sois une gentille fille et nous ferons en sorte que quelque chose soit arrangé pour toi à l’avenir », ce qui est essentiellement ce qu’il me disait .

« C’est pour moi, et ce moment, c’est ce qui m’a fait changer d’avis.

«Je pense que vous arrivez à un moment de la vie où vous devez vous arrêter, où vous ne pouvez pas simplement être bousculé, où vous ne pouvez pas permettre aux gens de vous intimider, comme je viens d’être intimidé par le n ° 10. Vous pouvez ne permets pas que cela se produise, tu dois te défendre, et c’est ce que j’ai fait.

Mme Dorries a allégué qu’elle avait été «intimidée par le n ° 10» (PENNSYLVANIE)

Mme Dorries a déclaré qu’elle était « 100% » sûre que son ancien patron n’avait pas décidé de la retirer lui-même de la liste.

Cela survient au milieu d’une escalade de la guerre des mots entre M. Johnson et le Premier ministre.

L’ancien Premier ministre a accusé M. Sunak de « dire des ordures » pour avoir affirmé que son prédécesseur lui avait demandé d’annuler la décision du comité de vérification de faire passer ses nominations à la Chambre des lords.

« Pour honorer ces pairies, il n’était pas nécessaire d’annuler Holac – mais simplement de leur demander de renouveler leur vérification, ce qui n’était qu’une simple formalité », a déclaré M. Johnson.

Une source de Downing Street a déclaré que le Cabinet Office avait clairement indiqué à M. Johnson qu’il n’y avait pas de processus de vérification, tandis que le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré qu’il était « entièrement faux de dire que quelqu’un du n ° 10 a tenté de supprimer ou de modifier » pour Liste approuvée par Holac.