Nadine Dorries écrit un livre sur la chute de Boris Johnson

Les derniers jours dramatiques de Boris Johnson au pouvoir feront l’objet d’un nouveau livre de Nadine Dorries, l’une des alliées les plus fidèles de l’ancien Premier ministre.

Mme Dorries, ministre pendant les trois années tumultueuses de M. Johnson à Downing Street, écrit actuellement le livre, qui devrait être publié l’année prochaine, avec un titre provisoire de L’assassinat politique de Boris Johnson.

L’ancienne secrétaire à la Culture s’est dite “déconcertée et déconcertée” par l’effort collectif du Parti conservateur pour évincer M. Johnson, qu’elle a décrit comme “l’un des meilleurs dirigeants du monde”.

S’adressant au Norme du soir, qui a annoncé la nouvelle de son dernier livre, Mme Dorries a déclaré: «Les événements récents ont été plus étranges que la fiction et je vais m’appuyer sur cette riche source. C’est un polar politique.

Son agent littéraire Piers Blofeld n’a pas précisé quel éditeur avait récupéré son compte mais l’a qualifié de “meurtre à l’express de Downing Street”.

Le roman sera probablement très sympathique à M. Johnson et pourrait causer des problèmes à Rishi Sunak, le dernier Premier ministre et un homme qui est largement considéré comme ayant déclenché les démissions massives qui ont forcé son ancien patron à démissionner cet été.

La représentation de M. Sunak pourrait bien refléter le profond ressentiment de ceux sur les bancs conservateurs qui ont estimé qu’il avait poignardé M. Johnson dans le dos.

Mme Dorries, députée depuis 2005, a écrit 16 romans, dont beaucoup ont été écrits au cours de sa carrière parlementaire. Elle s’est vendue à environ trois millions d’exemplaires et, selon le registre parlementaire des intérêts, a gagné environ 15 000 £ cette année en redevances et droits de prêt public.

Dorries est connu comme l’un des partisans les plus fidèles de Johnson (nadinedorries/Instagram)

Bien qu’elle ait été plus connue auparavant pour son apparition sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !Mme Dorries a récemment acquis une réputation publique pour avoir farouchement défendu M. Johnson contre les critiques.

Elle a démissionné de son poste de secrétaire du cabinet Liz Truss pour revenir à l'arrière-ban, d'où elle a condamné le Premier ministre de l'époque pour s'être détourné de la politique de M. Johnson.

La semaine dernière, elle a dit qu’elle en avait marre que les gens disent qu’elle devait “aimer” M. Johnson et a rejeté l’idée qu’elle était autre chose que son amie.

Elle a déclaré: “Je pourrais appeler Boris au milieu de la nuit si j’avais un problème et je sais qu’il serait là pendant des heures à me parler. J’ai déjeuné avec lui l’autre matin. Lui et Carrie, je les considérerais tous les deux comme de bons amis.

Mme Dorries serait sur la liste des nominations de l’ancien Premier ministre pour les pairies, avec ses collègues députés conservateurs Alok Sharma, Alister Jack et Nigel Adams.