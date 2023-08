Nadine Dorries devrait partir maintenant, déclare le ministre conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un ministre conservateur de haut rang a appelé Nadine Dorries à « tenir » sa promesse de quitter le Parlement en démissionnant de son siège dès que possible.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a clairement exprimé sa frustration à l’égard de la fidèle alliée de Boris Johnson et de son refus de démissionner officiellement – ​​bien qu’il ait promis de partir avec effet immédiat il y a deux mois.

L’ancienne secrétaire à la culture a déclaré le 9 juin qu’elle quitterait son siège du Mid Bedfordshire, furieuse de son échec à obtenir une pairie dans les honneurs de démission de Boris Johnson, alléguant que le « garçon chic » Rishi Sunak l’avait bloqué.

Mais elle n’a pas encore officiellement démissionné – exigeant que le gouvernement Sunak remette tous les documents liés à la décision de pairie avant son départ.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était enfin temps pour elle de partir, M. Jenrick a déclaré mercredi à Sky News: « Oui. »

Le ministre a déclaré : « Être au parlement est un privilège spécial. Vous vous inscrivez pour un mandat si vous décidez que vous voulez quitter le parlement pour une raison quelconque, vous devez continuer et le faire.

M. Jenrick a ajouté : « Je ne pense pas que les électeurs de Nadine Dorries soient correctement représentés. J’espère qu’elle parviendra bientôt à cette conclusion.

Mme Dorries n’a pas pris la parole aux Communes depuis plus d’un an et a été invitée à se retirer – y compris par un conseil local de sa circonscription.

Le député travailliste principal Chris Bryant a averti qu’elle pourrait être évincée de son Mid-Bedforshire en utilisant une loi obscure lors du retour du Parlement début septembre.

Le président du comité restreint des normes a déclaré qu’une règle de 1801 empêchant les députés de «sortir de la ville sans permission de la maison» devrait être rétablie et espère gagner le soutien de tous les partis.

Nadine Dorries a déclenché un jeu de devinettes sur le moment où elle arrêtera (Archives PA)

Interrogé sur le plan de M. Bryant, M. Jenrick a déclaré: «Je ne connais pas les détails de sa proposition. Je sais qu’il s’appuie sur une législation assez obscure… S’il présente des propositions sérieuses, en tant que députés individuels, nous devrons en tenir compte.

Lorsqu’on lui a demandé si elle gênait désormais le parti conservateur, la ministre de l’Immigration a suggéré qu’elle n’avait pas réussi à représenter les habitants du Mid-Bedfordshire.

« Je ne vais pas me lancer dans des critiques particulières à l’encontre de Nadine… vous devriez continuer, afin que les gens de votre circonscription aient la représentation qu’ils méritent. »

Sir Chris a déclaré que lorsque les députés reviendraient en septembre, il serait « parfaitement légitime » de déposer une motion disant que les députés qui ne se présentent pas pendant six mois doivent assister à une date ou être suspendus pendant 10 jours de séance ou plus.

Une telle suspension déclencherait le seuil permettant aux électeurs de Mme Dorries de lancer une pétition de révocation contre elle, déclenchant finalement l’élection partielle qu’elle avait promise en juin.

Mme Dorries a rompu son récent silence mardi, accusant M. Bryant de « recherche de publicité » après avoir révélé qu’il avait été peloté à plusieurs reprises par des collègues masculins pendant son mandat au Parlement.

« Ahh, Chris Bryant a sorti un livre – eh bien, je ne l’ai jamais fait. Ce dernier épisode de recherche de publicité ne lui ressemblait tellement pas… Tout est maintenant clair », a-t-elle tweeté sur X.

L’indépendant a révélé le mois dernier que Mme Dorries devrait gagner 22 000 £ supplémentaires du contribuable en s’accrochant à son travail au parlement pendant l’été.

Certains députés conservateurs s’attendent maintenant à ce qu’elle attende plus tard dans l’année avant de finalement quitter le Parlement. Mais certains craignent qu’elle ne tente de s’accrocher jusqu’aux élections législatives, probablement à l’automne 2024.

« Je doute qu’elle démissionne maintenant », a déclaré un haut responsable conservateur L’indépendantdisant qu’elle voulait traîner le plus longtemps possible pour causer le maximum de problèmes à M. Sunak.