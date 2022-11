Nadine Dorries déteste les gens qui disent qu’elle “aime” Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Nadine Dorries a déclaré qu’elle détestait les gens disant qu’elle devait “aimer” Boris Johnson, car la députée conservatrice a rejeté l’idée qu’elle était autre chose que des amis avec l’ancien Premier ministre.

L’ex-secrétaire à la culture a déclaré que M. Johnson était quelqu’un qu’elle pouvait appeler «au milieu de la nuit» et avec qui parler pendant des heures – mais a insisté sur le fait qu’elle était aussi proche de Carrie Johnson qu’elle l’est de son mari.

Mme Dorries a également suggéré que M. Johnson devrait devenir riche avant de lancer son retour politique, car être Premier ministre est difficile “sauf si vous êtes multimillionnaire”.

“Il sera de retour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas si ce sera 10 ans ou 10 mois », a déclaré le fidèle allié. La maison magazine.

“J’avais l’habitude de dire que pour être Premier ministre, il faut être riche parce que cela coûte beaucoup d’argent”, a-t-elle déclaré. “Cela fait partie du rôle d’inviter les gens à Chequers, mais vous devez payer pour chaque tasse de thé servie de votre propre poche.”

L’ancien ministre a ajouté: “Donc, à moins que vous ne soyez multimillionnaire, c’est un problème.”

Sur son amitié avec l’ancien Premier ministre, elle a déclaré : « Je pourrais appeler Boris au milieu de la nuit si j’avais un problème et je sais qu’il serait là pendant des heures à me parler. J’ai déjeuné avec lui l’autre matin. Lui et Carrie, je les considérerais tous les deux comme de bons amis.

Elle a ajouté: “Je déteste le tout:” Oh, elle doit l’aimer “. Je veux dire, je suis grand-mère ! Passer à autre chose. Je suis grand-mère et, en fait, j’aime Carrie autant que j’aime Boris.

Mme Dorries serait sur la liste des nominations de l’ancien Premier ministre pour les pairies, avec ses collègues députés conservateurs Alok Sharma, Alister Jack et Nigel Adams.

“On m’a dit que je recevrais probablement une lettre si j’étais nominé, me demandant si je serais enclin à l’accepter. Je n’en ai pas reçu », a déclaré Mme Dorries, qui a refusé de dire si elle démissionnerait de son siège du Mid Bedfordshire et entrerait dans la chambre haute. “Je prendrai la décision si jamais je reçois l’offre.”

Mme Dorries a également averti le gouvernement de Rishi Sunak de ne pas retarder ou édulcorer son projet de loi sur la sécurité en ligne, visant à réglementer Twitter et les géants des médias sociaux dans le but de prévenir les comportements préjudiciables.

« Il n’y a absolument aucune raison pour que le projet de loi doive être modifié de quelque manière que ce soit. Principalement parce que toutes les étapes difficiles et litigieuses du projet de loi, y compris légales mais néfastes, ont déjà été franchies. C’est déjà fini. Notre propre parti a voté pour cela », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement Sunak a retardé l’avancement du projet de loi, tandis que les hauts conservateurs ont remis en question les tentatives de définir le contenu “légal mais préjudiciable” sur les principes de la liberté d’expression.

Critiquant son successeur Michelle Donelan, qui a déclaré qu’elle ne voulait pas que le projet de loi ait un impact sur la liberté d’expression, Mme Dorries a ajouté: “Michelle est en poste depuis cinq minutes et ne comprend pas assez à ce sujet.”

La députée conservatrice a également révélé que des personnalités importantes – dont le ministre du Cabinet, Oliver Dowden – lui avaient dit de ne pas prendre la peine de faire avancer la législation.

“Je peux vous dire ce qu’Oliver Dowden [her predecessor at the department] m’a dit quand j’ai repris le travail. Il a dit : “C’est un horrible projet de loi, lancez-le dans l’herbe haute”.

Interrogée sur la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk et sur ce que cela pourrait signifier pour la sécurité en ligne, elle a répondu : « C’est un père.

“Et en tant que père, je pense que vous comprendrez peut-être les dangers qu’Internet peut présenter pour les enfants et les jeunes.”