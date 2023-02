Nadine Dorries démissionne de son poste de députée alors qu’elle admet que les élections conservatrices sont “terminales”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Nadine Dorries a révélé qu’elle se retirerait aux prochaines élections, avertissant que les notes lamentables des sondages du parti conservateur sont “terminales”.

L’ardent député soutenant Boris Johnson a fait cette annonce quelques jours seulement après avoir commencé un nouveau travail en animant une émission sur TalkTV.

Dans un clip publié avant le programme de vendredi soir, Mme Dorries a attaqué les partisans de Rishi Sunak, affirmant qu’ils étaient responsables de la baisse de popularité des conservateurs.

Elle a également fustigé les conservateurs pour “lutte interne” et “bêtise”, et a affirmé que M. Johnson l’avait suppliée de rester.

“L’élite, les faux intellectuels politiques, vous savez de qui je parle – ceux qui croient savoir mieux que quiconque – ont tout misé sur un rebond de Rishi… mais ça n’est jamais venu et ça n’arriverait jamais”, a-t-elle ajouté. a dit.

«Le parti avait cinq points de retard le jour où Boris a été évincé… et c’était un déficit de sondage qui aurait brûlé comme une brume d’été sur une pelouse matinale dans le feu d’une campagne électorale générale.

« Aujourd’hui, c’est 24 points de retard. Et cela, mes amis, pourrait être qualifié de terminal. Cela laisse la fête enfermée dans un coin sans voie de sortie », a-t-elle poursuivi.

« Ces députés qui ont bu du Kool-Aid et se sont débarrassés de Boris Johnson se posent déjà la question… qui ensuite ?

“Et je crains que le manque de cohésion, les luttes intestines et parfois la pure stupidité de ceux qui pensent que nous pourrions destituer un Premier ministre en exercice, qui a obtenu un pourcentage de voix plus élevé que Tony Blair en 1997, à peine trois il y a des années – qu’ils pouvaient faire cela et que le public nous laisserait nous en tirer. J’ai peur que ce soit ce comportement dont je doive maintenant me retirer.

L’ancienne secrétaire à la culture et aux médias a déclaré à ses invités de studio que “le régicide est dans notre ADN” au sein du Parti conservateur, mais a ajouté : “Je pense où nous en sommes maintenant… comment le parti se comporte maintenant, je ne vois aucun moyen.

« Se battre pour quoi ? Combattre avec qui ? Les gens ne se battent que dans mon parti.

Elle a également révélé que Boris Johnson l’avait suppliée de rester en disant: “Il ne veut pas que j’y aille … il a dit:” Nads – reste “.”

La décision avait suivi “beaucoup d’introspection”, et elle voulait prendre ses distances avec les luttes intestines, a-t-elle déclaré.

«C’est la position la plus mauvaise, la plus faible et la moins attrayante pour un gouvernement. Il n’y a aucun moyen sur la terre de Dieu que ceux qui ont comploté pour renverser Boris Johnson s’attendent à être dans la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Les sondages des conservateurs sont pires maintenant qu’en 1997, lorsqu’ils ont été battus par les travaillistes.

Parmi les autres conservateurs qui ont décidé de démissionner aux prochaines élections figurent les anciens secrétaires à la Santé Sajid Javid et Matt Hancock, l’ancien secrétaire à l’Environnement George Eustice et la ministre Dehenna Davison.