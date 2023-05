Nadine Dorries demande un changement de règle sur le palmarès de Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nadine Dorries a appelé à un changement de règle sur le système de pairie alors que la liste des honneurs de Boris Johnson pourrait susciter une vague d’élections partielles.

L’ancienne secrétaire à la Culture, qui a soutenu l’ex-Premier ministre lors de la mutinerie du cabinet qui a renversé son poste de Premier ministre l’année dernière, a déjà confirmé qu’elle renoncerait à son siège dans le Mid Bedfordshire lors des prochaines élections générales.

Mais une nomination à la Chambre des lords pourrait signifier un départ anticipé de la Chambre des communes pour Mme Dorries – déclenchant l’une des trois élections partielles possibles auxquelles Rishi Sunak est confronté si les députés nommés pour les pairies par M. Johnson se retirent.

La liste des honneurs de démission de l’ancien Premier ministre devrait comprendre le secrétaire écossais Alister Jack, son allié Nigel Adams, le président de la Cop26 Alok Sharma et Mme Dorries.

Le chien de garde des nominations de la Chambre des Lords a indiqué que les députés devront se retirer pour accéder à la pairie.

Et Mme Dorries, ainsi que M. Adams et M. Sharma, sont prêts à le faire, Les temps rapporté, conduisant à trois élections partielles que les conservateurs pourraient perdre. Mais M. Jack a confirmé qu’il ne forcerait pas une élection partielle, soulignant qu’il ne démissionnerait pas en tant que député avant les prochaines élections générales.

S’exprimant dans un clip publié avant Talk TV Vendredi soir avec Nadine programme, Mme Dorries a révélé qu’elle avait interrogé Boris Johnson sur la rumeur de nomination.

Dans l’émission, diffusée à 20h le vendredi, Les temps Le dessinateur Quentin Letts a demandé: « Lady Dorries, vous appelons-nous ainsi? »

Mme Dorries a répondu qu’elle n’avait « rien entendu de personne », pas même une lettre.

M. Letts a déclaré: « Cela se produit évidemment », ce à quoi Mme Dorres a répondu: « Eh bien oui, mais n’est-ce pas intéressant cependant que je ne le sache pas. »

Mme Dorries s’est tenue aux côtés de l’ex-Premier ministre lors de la mutinerie du cabinet qui a renversé son poste de Premier ministre l’année dernière (Archives PA)

Invité Kevin Maguire, rédacteur en chef adjoint du Daily Mirrorpuis a demandé si Boris Johnson avait déjà soulevé la question de la pairie possible de Mme Dorries avec elle.

Mme Dorries a répondu: «Honnêtement, il y a ce tabou apparemment, vous n’êtes pas autorisé à en être informé, vous n’êtes pas autorisé à en discuter.

« Mais ce que je dirai, c’est ceci – vous avez absolument raison. Ce que j’ai lu et ce que je crois, c’est que les nominations étaient, si jamais j’étais sur cette liste – et ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les journaux – mais nous devions rester en place jusqu’à une élection générale qui semble absolument la bonne chose à faire, pour moi.

«Cependant, apparemment, le comité des nominations de la Chambre des lords a déclaré que ce serait« constitutionnellement inapproprié ». Ils ne disent pas que ce serait constitutionnellement impossible – ils disent inapproprié.

Elle a poursuivi: « Maintenant, la différence est que je pense que HOLAC [House of Lords Appointments Commission] ont probablement besoin de mettre à jour leurs processus, car nous traversons une période politiquement instable.

« Nous avons eu deux Premiers ministres qui ont été changés à mi-mandat. Normalement, une liste de démission se produirait lors d’une élection générale.

« Alors peut-être que les processus doivent être abordés quant à ce qui se passe si un Premier ministre a une liste de démission à mi-mandat », a-t-elle suggéré.

Mme Dorries a également poursuivi en disant qu’elle avait interrogé M. Johnson sur les pairies, mais « il est en Corée du Sud », a-t-elle ajouté, indiquant qu’elle n’avait pas eu de réponse.

« Je pense qu’il y a des discussions à avoir », a-t-elle poursuivi. « Je pense que Rishi doit décider ce qu’il va faire. »

On pense que la liste des honneurs de M. Johnson comprend environ 50 personnes, dont son propre père, et a suscité la controverse parmi les députés conservateurs. Des hauts responsables du parti ont qualifié le projet de remettre à Stanley Johnson un titre de chevalier « absurde » et ont dit L’indépendant cela « corrodera la confiance du public ».

Mais M. Sunak serait prêt à faire passer la liste, qui pourrait être annoncée le mois prochain.