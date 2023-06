Nadine Dorries dans un sinistre avertissement aux députés conservateurs alors que les alliés de Boris ripostent

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un loyaliste de Boris Johnson a averti les députés conservateurs qu’ils risquaient de perdre leur siège s’ils soutenaient un rapport accablant qui révélait qu’il avait délibérément induit le Parlement en erreur au sujet du Partygate.

Les députés qui le soutiennent n’étaient « fondamentalement pas » conservateurs et seraient « tenus responsables » par le public, a déclaré Nadine Dorries.

Un comité interpartis de députés a découvert qu’il avait menti à plusieurs reprises aux Communes au sujet des partis de l’ère Covid.

Il devrait être interdit d’avoir un laissez-passer au parlement et, s’il était resté député, il aurait dû être suspendu pendant 90 jours, ont-ils conclu.

En réponse, M. Johnson les a accusés d’avoir tiré une conclusion « dérangée ».

Sa proche alliée politique, Mme Dorries, a averti les députés conservateurs qu’ils risquaient de perdre leur emploi s’ils soutenaient les conclusions.

« Tout député conservateur qui voterait pour ce rapport n’est fondamentalement pas un conservateur et sera tenu responsable par les membres et le public », a-t-elle déclaré.

« Des désélections peuvent suivre. C’est sérieux. Les députés devront maintenant montrer à ce comité à quoi ressemble la vraie justice et comment elle est rendue.

Elle a également déclaré que le rapport avait « dépassé et révélé ses véritables » intentions.

Elle a également accusé la présidente du comité, Harriet Harman, d’avoir exposé sa « position » avant le début de l’enquête.

Une riposte a également commencé parmi d’autres partisans de Boris, le député conservateur Brendan Clarke-Smith qualifiant les conclusions du rapport d ‘ »épouvantables » et jurant de s’exprimer contre eux « publiquement et à la Chambre lundi ».

« Je soutiens l’équité et la justice – pas les tribunaux kangourous », a déclaré le député de Bassetlaw sur Twitter, à côté d’un graphique « Je soutiens Boris ».

Il a déclaré: « Je suis consterné par ce que j’ai lu et par les conclusions malveillantes, vindicatives et excessives du rapport. Je ne soutiendrai pas les recommandations et je m’exprimerai contre elles à la fois publiquement et à la Chambre lundi. »

L’ancienne ministre conservatrice Esther McVey a déclaré qu’il était « absurde et totalement inutile » de refuser à M. Johnson un laissez-passer parlementaire pour les anciens députés.

Mme McVey a déclaré sur Twitter: « Les demandes demandant à Boris de se voir refuser le laissez-passer d’un ancien député au Parlement sont absolument absurdes et totalement inutiles. »

Et Sir Jacob Rees-Mogg a également critiqué le rapport et averti que la Chambre des communes risquait de « paraître idiote ».

L’ancien secrétaire aux affaires, fait chevalier par M. Johnson, a déclaré que les conclusions contre son ancien patron étaient « fondamentalement erronées ».

Il a félicité le député travailliste Chris Bryant de s’être récusé en tant que président du comité, après avoir publiquement critiqué M. Johnson.

Mais Sir Jacob, s’adressant à GB News, a ajouté: « Harriet Harman ne l’a pas fait et le problème avec cela est que le président des comités est extrêmement influent et important.

« Le premier projet soumis au vote du comité est préparé par le président du comité et ce niveau de pouvoir ou d’autorité d’influence doit être exercé par quelqu’un qui n’a pas jugé l’affaire devant le comité.

« Et je pense que c’est une faille fondamentale, qui sape tout le travail du comité.

« Je pense que si vous regardez l’histoire du Parlement, le Parlement commet parfois de grosses erreurs lorsqu’il essaie de défendre sa dignité. Je pense que ce rapport risque de rendre la Chambre des communes ridicule.

Mais le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a décrit Boris Johnson comme « un menteur et un transgresseur de la loi ».

« Il a traité le public avec un mépris total », a déclaré Sir Ed.

« Et pendant que ces conservateurs se battent à nouveau entre eux, le pays souffre.

« Les gens en ont marre. Rishi Sunak devrait déclencher une élection générale et donner aux gens la chance de mettre fin à cette mascarade. »