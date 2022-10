Nadine Dorries avertit ses collègues conservateurs d’un “effacement complet” lors des élections générales anticipées

Nadine Dorries a averti ses collègues conservateurs d’un “effacement complet” en cas d’élections générales anticipées – mais a abandonné son appel à Liz Truss pour qu’elle en convoque une immédiatement.

L’ancien allié du Premier ministre – et désormais principal critique – a également déclaré que le retour de Boris Johnson au n ° 10 ne pouvait être exclu, mais l’a qualifié d ‘”extrêmement improbable”.

Au milieu du chaos de la conférence des conservateurs, l’ancienne secrétaire à la culture a accusé Mme Truss d’un «virage à droite» désastreux et de plans fiscaux et de dépenses «cruels» nécessitant une victoire électorale avant leur mise en œuvre.

Mais, s’adressant à la BBC, elle a changé de tactique en disant qu’une élection n’est pas nécessaire et en se qualifiant de “toujours l’un des plus grands partisans de Liz”.

Interrogée sur ce que Nadhim Zahawi, le ministre du Cabinet Office, a qualifié de «complot», Mme Dorries a déclaré: «Je pense que ces gens qui font cela doivent arrêter.

« Nous ne pouvons pas avoir une élection à la direction, mettre un nouveau chef en place et commencer immédiatement à discuter de la façon dont nous renvoyons ce chef. Ils doivent arrêter, ils doivent se mettre derrière elle et ils doivent la soutenir.

Mme Truss a averti: “S’il y avait des élections générales demain, cela signifierait probablement un anéantissement complet pour le parti conservateur.”

Mais Mel Stride, l’influent président conservateur du comité du Trésor des Communes, a qualifié l’humeur du parti de “plutôt fébrile”, alors que les députés retournent à Westminster cette semaine.

Il a critiqué «trop de faux pas» et a suggéré qu’il faudrait plus de demi-tours pour retrouver la «crédibilité budgétaire» – en plus de la chute de la suppression du taux d’imposition le plus élevé de 45p.

“Il y a beaucoup de députés d’arrière-ban et de membres du gouvernement qui sont très inquiets de savoir où nous en sommes dans les sondages. ” a déclaré M. Stride Fois Radioajoutant: “Il y a une reconnaissance que nous devons changer les choses et commencer à le faire très rapidement.”

Plus tôt, M. Zahawi a rejeté les suggestions selon lesquelles la position du Premier ministre est en péril – bien qu’il admette qu’il y a un “complot” – en disant à la BBC : “Non, je pense que ce que le parti va faire, c’est se mettre derrière Liz Truss.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait envisager que le parti conservateur demande à M. Johnson de revenir, il a répondu: «Non, je ne peux pas. Je pense que l’ancien Premier ministre dit à juste titre à quiconque est prêt à écouter… à tous ses collègues de “se mettre derrière Liz” ».

M. Zahawi a nié que Suella Braverman et Penny Mordaunt, une autre candidate à la direction vaincue, aient alimenté les querelles internes du Cabinet, déclarant: “Nous avons la responsabilité collective du Cabinet.”

Mme Dorries a été pressée de savoir ce qui devrait arriver si Mme Truss ne revenait pas au manifeste de 2019 qui a donné à M. Johnson une grande majorité à la Chambre des communes.

Elle a répondu : « Le principe simple de notre démocratie et de notre constitution non écrite est que, si vous voulez avoir un mandat complètement nouveau, un ensemble complètement nouveau d’idées politiques et un nouveau Premier ministre, il serait juste d’aller au pays.

« Liz n’a pas besoin de faire ça. Et j’espère vraiment qu’elle ne le fera pas alors que nous avons 30 points de retard dans les sondages.