Nadine Dorries, alliée de Boris Johnson, quitte le Parlement britannique après des mois de retard

LONDRES — La députée conservatrice britannique Nadine Dorries a démissionné de la Chambre des communes samedi, plus de deux mois après avoir annoncé qu’elle démissionnait à la suite de la démission de l’ancien Premier ministre Boris Johnson du Parlement.

Dorries, qui a été secrétaire à la Culture dans le gouvernement de Johnson, est reparti avec une attaque contre le Premier ministre Rishi Sunak, que Johnson et ses alliés accusent d’avoir contribué au renversement de l’ancien dirigeant.

Dans une lettre de démission publiée par le journal Mail on Sunday, Dorries a accusé Sunak de présider « un Parlement zombie où rien de significatif ne s’est produit ». Elle l’a également accusé d’avoir contribué à « attiser une frénésie publique » contre elle.

Dorries est le dernier d’une série de départs politiques liés à Johnson, qui a démissionné de ses fonctions de législateur en juin après qu’un comité parlementaire d’éthique a découvert qu’il avait menti sur les partis bafouant les règles dans son bureau pendant la pandémie de coronavirus. Johnson a qualifié l’enquête de « chasse aux sorcières ».

Le Parti conservateur de Johnson l’a forcé à quitter son poste de Premier ministre un an plus tôt après avoir été mêlé à un « partygate » et à d’autres scandales.

Le comité d’éthique a critiqué Dorries et d’autres alliés de Johnson pour avoir prétendument tenté d’interférer avec son enquête et de « saper les procédures de la Chambre des communes ».

Lorsque Johnson a démissionné des Communes, Dorries et un autre législateur loyaliste ont annoncé qu’ils démissionneraient également immédiatement et déclencheraient des élections spéciales. Dorries ne l’a pas fait et son retard a contrarié de nombreux collègues conservateurs.

Dorries a également accusé Sunak d’avoir bloqué sa nomination à la Chambre des Lords, la chambre haute du Parlement, une affirmation démentie par Sunak.

Elle a utilisé sa déclaration de démission samedi pour attaquer Sunak, qui est également conservateur, affirmant que « l’histoire ne vous jugera pas avec bienveillance ». Les alliés de Johnson reprochent à Sunak d’avoir aidé à évincer l’ancien Premier ministre en démissionnant du Cabinet en juillet 2022.

Dorries a accusé Sunak, plutôt que Johnson entaché de scandale, d’avoir laissé le Parti conservateur à la traîne jusqu’à 20 points par rapport au Parti travailliste d’opposition dans les sondages d’opinion et d’être confronté à un « tsunami électoral » lors des prochaines élections nationales.

Son départ déclenchera une élection spéciale pour le siège du Mid-Bedfordshire à la Chambre des communes.

Dorries, ancienne infirmière et romancière qui a siégé au Parlement pendant 18 ans, envisage d’écrire un livre sur ce qu’elle appelle « l’assassinat politique » de Boris Johnson.

Jill Lawless, Associated Press