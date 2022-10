Nadine Dorries accuse Liz Truss d’avoir «jeté Kwasi Kwarteng sous le bus» pour des réductions d’impôts

Liz Truss a été accusée d’avoir jeté le chancelier Kwasi Kwarteng “sous un bus” en disant que la décision de réduire l’impôt sur le revenu pour les plus riches a été prise par lui et non par le Cabinet.

Nadine Dorries, l’ancienne secrétaire à la Culture qui a soutenu Mme Truss au poste de Premier ministre, a critiqué ses propos tenus le premier jour de la conférence des conservateurs à Birmingham.

Le projet d’abolir le taux d’imposition de 45% sur les revenus supérieurs à 150 000 £ par an a provoqué la colère pendant la crise du coût de la vie, même parmi certains députés conservateurs.

Mme Truss a semblé donner à M. Kwarteng la propriété claire du déménagement, affirmant qu’ils n’avaient pas discuté du plan controversé avec l’ensemble du Cabinet.

« Non, non, nous ne l’avons pas fait. C’est une décision que la chancelière a prise”, a-t-elle déclaré à la BBC. Dimanche Avec Laura Kuenssberg.

Mme Dorries a répondu en tweetant que “l’un des” défauts de Boris Johnson “était qu’il pouvait parfois être trop loyal”.

“Cependant, il y a un équilibre et jeter votre chancelier sous un bus le premier jour de la conférence n’est vraiment pas ça”, a-t-elle déclaré.

Croisons les doigts, a-t-elle ajouté, “les choses s’améliorent et se calment à partir de maintenant”.

La dispute survient après que Downing Street a nié qu’il y avait eu une dispute entre Mme Truss et M. Kwarteng sur la façon de gérer la livre alors qu’elle s’effondrait à la suite de l’annonce de son intention de payer 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts avec emprunt.

La défense par le Premier ministre de M. Kwarteng lors d’une réception privée au champagne avec des gestionnaires de fonds spéculatifs qui avaient tout à gagner d’un effondrement de la livre sterling à la suite de son mini-budget est également apparue moins que pleine de gorge.

“Je ne gère pas le journal de Kwasi Kwarteng, croyez-moi”, a déclaré Mme Truss à la BBC.