Nadine Dorries accorde le statut de liste à la plaque de Cecil Rhodes à l’université d’Oxford

Nadine Dorries a accordé le statut de liste à une plaque commémorant l’impérialiste britannique Cecil Rhodes dans un collège de l’Université d’Oxford.

La plaque est adjacente à la statue de Rhodes à Oriel College, où des milliers de militants de Rhodes Must Fall ont protesté pour que la statue soit retirée en raison des opinions du politicien et de l’homme d’affaires sur le colonialisme et la race.

L’Angleterre historique a précédemment déclaré que la plaque ne méritait pas de protection juridique car elle manquait de la «richesse des détails» pour en faire un intérêt national.

Mais la secrétaire à la culture a déclaré qu’elle estimait que la plaque présentait un “intérêt historique particulier”.

Un manifestant “Rhodes doit tomber” devant l’Oriel College (Getty Images)

“Nous nous engageons à conserver et à expliquer notre patrimoine afin que les gens puissent examiner toutes les parties de l’histoire de la Grande-Bretagne et comprendre notre passé commun”, a déclaré un porte-parole du Département de la culture, des médias et des sports (DCMS).

Rhodes, un marchand et homme politique du XIXe siècle en Afrique australe, était étudiant à Oriel et a quitté le collège 100 000 £ (12,5 millions de £ aujourd’hui) à sa mort en 1902.

Fervent partisan de l’impérialisme britannique, Rhodes a fondé la Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe et la Zambie) et la société d’extraction de diamants De Beers. Sa politique en tant que Premier ministre de la colonie du Cap est considérée comme ayant ouvert la voie à l’apartheid.

Des universitaires et des experts en histoire coloniale ont accusé le gouvernement de « blanchir » la gravité du colonialisme et d’alimenter délibérément des guerres culturelles à la suite de cette décision.

La statue de Cecil Rhodes à l’extérieur de l’Oriel College (Presse associée)

Kim Wagner, professeur d’histoire impériale à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré Le gardien: « C’est tout simplement ce à quoi on pourrait s’attendre de la part de Nadine Dorries et d’un gouvernement discrédité, qui n’a plus qu’à poursuivre son inepte projet de guerre des cultures.

“Cecil Rhodes est devenu un point de ralliement pour les impériophiles, et le slogan ‘retenir et expliquer’ n’est qu’une partie de l’effort continu pour blanchir son héritage et celui de l’empire plus généralement. Heureusement, la plupart d’entre nous n’obtiennent pas notre histoire à partir de statues ou de plaques.

L’année dernière, le collège a déclaré qu’il ne retirerait pas la statue de Rhodes, malgré la recommandation d’une commission indépendante de la retirer.

Oriel College a répondu qu’il ne retirerait pas la statue en raison des coûts et des processus de planification «complexes».