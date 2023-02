Nadine Dorries : 11 gaffes et polémiques de l’ancienne secrétaire à la culture

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancienne secrétaire à la culture Nadine Dorries fait ses débuts à la télévision vendredi soir lorsque sa nouvelle série TalkTV est diffusée pour la première fois avec une interview à succès avec nul autre que Boris Johnson.

Mme Dorries était fidèle à M. Johnson au point d’être ridiculisée à l’époque de son cabinet, qui a pris fin en septembre lorsque la députée de Mid Bedfordshire a remis sa démission à la nouvelle première ministre Liz Truss.

Depuis que Mme Truss elle-même a été retirée sans cérémonie du n ° 10 en octobre et remplacée par Rishi Sunak, Mme Dorries a clairement indiqué qu’elle croyait toujours que M. Johnson était la seule personne capable de mener à la victoire un parti conservateur impopulaire et terni par les scandales. prochaines élections générales, les sondages actuels suggérant qu’il fait face à un anéantissement.

La romancière d’amour à temps partiel – qui a grandi dans un lotissement à Liverpool et a suivi une formation d’infirmière à Warrington avant de se faire élire en 2005 et de devenir nationale en apparaissant sur ITV Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! en 2012– a enduré un passage torride de deux ans en tant que secrétaire à la culture, faisant une série de gaffes et suscitant de nombreuses controverses.

Voici juste ses 11 pinceaux les plus récents avec notoriété, par souci de brièveté, sans même de place pour sa promesse que l’organisation des Jeux du Commonwealth « mettrait enfin Birmingham sur la carte ».

Accuse la BBC de courir sur le népotisme après avoir embauché ses propres filles

Lors de la conférence du parti conservateur à Manchester en octobre 2021, Mme Dorries a haussé les sourcils en disant à un Télégraphe podcast que la BBC était composée de personnes “dont papa et maman travaillaient là-bas”une affirmation sans fondement qui n’a fait que déterrer des accusations d’hypocrisie étant donné qu’elle avait employait deux de ses filles en tant que membre du personnel de son bureau parlementaire en 2013 pour un coût pouvant atteindre 80 000 £ pour le contribuable.

Elle a de la forme dans ce domaine, après avoir frappé l’animateur de radio LBC James O’Brien sur Twitter en tant que “garçon chic d’école publique f *** wit”, bien qu’elle ait envoyé ses propres filles dans la même école fréquentée par son ennemi – Ampleforth College, un internat catholique payant dans le North Yorkshire.

Révèle l’ignorance du modèle de financement de Channel 4

Lors d’une comparution en comité restreint le 24 novembre 2021, l’ancienne secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, pour lui donner son titre complet, a affirmé à tort que Channel 4 y était “receveur d’argent public”, sapant ainsi entièrement son insistance à ce que il devrait être privatisé et, sans doute, sa crédibilité dans le travail.

Bien qu’elle ne comprenne pas comment le diffuseur est financé, elle l’a depuis attaqué pour ses offres d’informations “énervées”, l’a accusé de truquer ses émissions de télé-réalité avec des acteurs rémunérés et a qualifié ses partisans de “lynchage gauchiste”.

Nadine Dorries dit que Channel 4 News “énervé” “ne se fait aucune faveur”

Donne trois interviews sur un accident de voiture en une soirée

Une version expurgée du rapport de la haute fonctionnaire Sue Gray sur le scandale du Partygate est apparue le 31 janvier 2022, offrant une évaluation accablante des habitants de Downing Street pour avoir enfreint leurs propres règles Covid-19 pour célébrer pendant que l’électorat restait à l’intérieur.

Lors d’une session animée à la Chambre des communes à la suite de sa publication, un M. Johnson agité s’est battu désespérément pour se défendre, lançant même une théorie du complot sinistre et entièrement fausse sur Sir Keir Starmer tentant de protéger le pédophile Jimmy Savile de la justice pendant son mandat de directeur des poursuites publiques, une diffamation pour laquelle il a ensuite été contraint de s’excuser.

Par la suite, Mme Dorries a tenté de défendre l’indéfendable dans une série d’interviews de plus en plus désordonnées du hall avec Sky News, la BBC et Channel 4, insistant les dents serrées sur le fait que M. Johnson “dit toujours la vérité” malgré les preuves croissantes du contraire, inspirant beaucoup, beaucoup de mèmes.

Ridiculisé pour avoir regardé avec adoration le Premier ministre

Quatre jours plus tard, alors que le scandale faisait toujours rage, M. Johnson est revenu pour être à nouveau mis au pilori aux Communes, une occasion au cours de laquelle Mme Dorries est redevenue virale, cette fois pour avoir rayonné d’admiration devant son Galahad blessé depuis les bancs avant.

Les médias sociaux ont commencé à se demander si elle était vraiment amoureuse de lui, telle était l’intensité de son expression, une accusation qu’elle a finalement été forcée de nier lorsqu’elle est apparue en tant qu’invitée dans l’émission LBC de sa sœur Rachel le 20 juin 2022.

L’interview de Charlie Stayt

Si ces premières interactions avec la presse pour défendre M. Johnson étaient un désastre, une autre sur Petit-déjeuner de la BBC le samedi 5 février 2022 était carrément bizarre.

Appelant apparemment dans le studio depuis un grenier hanté, Mme Dorries a bizarrement pris ombrage lorsque le présentateur vétéran lui a demandé innocemment si elle avait parlé au Premier ministre sous le feu au cours des dernières 24 heures.

“Pourquoi tu me demandes ça?” répliqua-t-elle sèchement, provoquant la perplexité d’un côté et un silence glacial de l’autre.

Nadine Dorries refuse de dire à quel point elle parle à Boris Johnson dans une interview maladroite

Une interview avec CNN cinq jours plus tard a conduit la marque Dorries de l’autre côté de l’Atlantique et l’a trouvée déclarant qu’elle serait plus offensée par M. Johnson donnant un coup de pied à un chien que trompant le Parlement.

Une autre tentative ratée de défendre l’ex-Premier ministre est survenue après qu’il ait été hué par des royalistes sur les marches de la cathédrale Saint-Paul lors des célébrations du jubilé de platine de la reine, ce qui, selon elle, s’était produit malgré des preuves vidéo claires capturées sur les lieux.

Le tweet copier-coller

“Même si je ne suis pas d’accord avec @AngelaRayner sur presque toutes les questions politiques, je la respecte en tant que parlementaire et déplore la misogynie qui lui est dirigée anonymement aujourd’hui”, a tweeté Boris Johnson le 24 avril 2022.

“Même si je ne suis pas d’accord avec @AngelaRayner sur presque toutes les questions politiques, je la respecte en tant que parlementaire et déplore la misogynie qui lui est dirigée anonymement aujourd’hui”, a tweeté Nadine Dorries le même jour.

Le spécialiste du football Gary Neville faisait partie des millions de personnes qui ont remarqué le travail évident de copier-coller et l’ont prononcé à juste titre “embarrassant”.

Raps sur TikTok pour promouvoir le projet de loi sur la sécurité en ligne

Ce message sur la plate-forme vidéo virale du 27 mai 2022 n’était qu’une grimace brûlante toute la journée et ne devrait pas être vu par les âmes sensibles.

Les évasions lyriques dans les avertissements juridiques gonflés sur le pouvoir de l’Ofcom d’imposer des amendes, les GIF choisis paresseusement et la chute de micro consciente à la fin sont presque scandaleusement boiteux.

Critique accidentellement la propre planification pandémique du gouvernement

Dans l’une des grandes auto-propriétés de notre époque, Mme Dorries a réprimandé l’ancien secrétaire à la Santé (et actuel chancelier) Jeremy Hunt pour sa déloyauté envers le Premier ministre avant le vote de confiance crucial en sa direction dans une série de tweets le 6 juin 2022 dans laquelle elle a qualifié la préparation de son propre gouvernement pour lutter contre les pandémies pré-Covid de “voulant et inadéquate”.

Erreurs union de rugby pour ligue de rugby

Un peu comme la bévue de Channel 4, Mme Dorries a soulevé de sérieuses questions sur son aptitude à occuper le poste distingué qu’elle occupe en se rendant à St Helens le 30 juin 2022 et en se glorifiant de la mémoire du drop goal de dernière minute de Jonny Wilkinson contre l’Australie en Coupe du monde. 2003.

Elle aurait difficilement pu causer plus d’offense localement si elle avait fait irruption dans la pièce et déclaré que Johnny Vegas était un potier médiocre.

Nadine Dorries prend la ligue de rugby pour l’union dans une gaffe maladroite lors de la Coupe du monde

Accuse Sir Keir Starmer d’être “ennuyeux”

Avec le gouvernement à genoux après la défenestration de M. Johnson à propos de l’affaire Chris Pincher et les candidats à la direction des conservateurs à la gorge les uns des autres pour savoir qui était le plus grand Brexiteer et Thatcherite, Mme Dorries était de nouveau au centre de l’attention aux Communes pour elle. chahut grossier du chef de l’opposition.

Tout comme, avec le recul, la Grande-Bretagne pourrait préférer le «chaos» avec Ed Miliband contre lequel M. Cameron nous avait mis en garde en 2015 par rapport aux événements des sept dernières années, ne serait-il pas préférable d’avoir un Premier ministre «ennuyeux» au n ° 10 pour le dans un avenir prévisible si le tourbillon cosmique incessant actuel de catastrophe est à quoi ressemble “l’excitation” ?

Argues Les boucles d’oreilles abordables de Liz Truss font de son matériel de leadership

Avec le défilé conservateur laid pour succéder à M. Johnson jusqu’à deux derniers, Mme Dorries et Jacob Rees-Mogg, les Holmes et Watson du johnsonisme trompé, ont fermement soutenu Mme Truss et ont clairement indiqué qu’ils considéraient M. Sunak comme un comploteur contre leur idole. .

Avant un débat télévisé clé le 25 juillet 2022, elle s’est rendue sur Twitter pour citer le coût du costume du chancelier riche et indépendant comme raison pour laquelle il était inapte à gouverner tout en défendant les boucles d’oreilles Claire’s Accessories à 4,50 £ du secrétaire aux Affaires étrangères comme l’étoffe d’un grand leadership. , une attaque aussi ridiculement superficielle que franchement partisane.