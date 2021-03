Nadine Coyle révèle une fois qu’elle s’est sentie paralysée par la maternité

Discutant de son expérience du tournage de l’émission de cuisine, Mme Coyle – qui vit à la fois à Londres et en Irlande du Nord – a déclaré qu’elle était «excitée» de comparaître, mais qu’elle n’avait pas prévu à quel point la cuisson serait «stressante».

« C’est tellement chaud. Vous avez tous les fours en marche. Bols à mélanger se brisant, petits pains volant sur le sol. J’ai eu pas mal d’accidents… J’aime vraiment cuisiner, pas cuire, mais j’adore cuisiner… mais les roues sont complètement tombées du chariot [one] jour, ce n’était qu’un cheval qui fuyait ».

Mme Coyle est apparue sur le podcast The Telegraph The Juggling Act et a expliqué comment elle avait trouvé un équilibre entre la garde d’enfants et la garde de sa fille, maintenant âgée de sept ans.

Dans l’interview, la popstar a révélé à quel point elle était «épuisée» après avoir donné naissance à sa fille et s’inquiétait de savoir si elle était «apte» à s’occuper d’elle.

«J’étais en travail depuis quelques jours et ensuite, au moment où Anaiya est née, elle m’a été remise et je me suis dit: ‘Ce n’est pas sûr. Je n’ai pas d’esprit capable »», a-t-elle déclaré.

«Vous avez votre bébé, votre bébé en bonne santé et c’est formidable, si précieux. Et je me dis: « Je ne suis pas en forme, je suis fatigué, tremblant, je n’ai pas bien mangé depuis longtemps, je n’ai certainement pas dormi … et vous êtes censé vous occuper de tout .

« C’est tellement terrifiant et c’était une semaine après ça et un peu comme un mode panique constant. »

Mais après avoir demandé conseil à sa sœur, on lui a dit que ce serait plus facile si la popstar réalisait: «Je dois me détendre ou je vais me faire une crise cardiaque».

Les commentaires du chanteur mettent en lumière la pression que les nouveaux parents peuvent ressentir après l’arrivée de leur bébé.

En repensant à la naissance de sa fille, la chanteuse était ouverte sur l’anxiété qu’elle ressentait.

«Ma mère avait dit que je devrais attendre le plus longtemps possible [to have children], parce que je suis plus inquiète », dit-elle Mme Coyle.

« [She told me] si j’ai un enfant, alors je saurai vraiment ce qu’est l’inquiétude. Et elle avait raison.

«Anaiya avait peut-être une semaine et ma sœur aînée, Jade, est également venue à Los Angeles. Et je me sentais juste estropié. J’avais l’impression que je ne pouvais même pas me tenir droit, juste avec la pression de devoir m’occuper d’une nouvelle vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps ».

Elle a dit qu’elle avait demandé à sa sœur comment elle s’en sortait et elle a répondu que cela «deviendrait plus facile avec le temps».

«J’étais comme, s’il vous plaît, s’il vous plaît, que ce soit la vérité», dit-elle.

La popstar a réalisé que sa sœur avait «absolument raison» et son inquiétude a diminué.

Mais quand elle a repensé à l’époque où sa fille était jeune, elle a réalisé la tension qu’elle subissait.

«Quand je regarde des photos de moi-même, au cours de la première ou des deux premières années, je ne me ressemble pas du tout», a-t-elle déclaré.

«Je peux dire ce que j’ai ressenti en le regardant [the picture]. Tellement stressé … c’était très stressant. J’avais recommencé à travailler, il ne semblait pas y avoir de repos du tout », a-t-elle déclaré.

«Pas de temps d’arrêt. Non simplement rester assis là et regarder votre téléphone, zoner ou regarder une émission de télévision.

«C’était comme si je ne pouvais même pas regarder la télévision ou quoi que ce soit, je semblais être en état d’alerte à tout moment.

La popstar a déclaré qu’ayant elle-même éprouvé des niveaux élevés d’anxiété, «vous pouvez le sentir chez quelqu’un d’autre, vous pouvez le voir, quand quelqu’un se débat».

« [It] il a fallu un certain temps pour revenir, revenir à la normale », a-t-elle déclaré.

