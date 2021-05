Nadia Whittome: la plus jeune députée britannique prend un congé pour trouble de stress post-traumatique

La plus jeune députée britannique a été informée de «plusieurs semaines» de s’absenter du travail par son médecin parce qu’elle souffre d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT).

Nadia Whittome, du Labour, a annoncé qu’elle prendrait un congé de la Chambre des communes, après des mois à essayer de gérer son état en plus de travailler à temps plein.

Le député de Nottingham East a déclaré: « Malheureusement, il est devenu clair que ce n’est pas faisable et mon médecin m’a informé que je devais prendre plusieurs semaines de congé pour que ma santé s’améliore. »

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer a salué la «bravoure» de Mme Whittome en parlant ouvertement de ses problèmes de santé mentale, et a déclaré qu’il était impatient de l’accueillir à nouveau.

Le député a été élu lors des élections de décembre 2019 à l’âge de 23 ans seulement, et a reçu le titre officieux de « bébé de la Chambre ».

Dans une déclaration expliquant pourquoi elle avait révélé la nature de sa maladie, elle a déclaré: «Je pense qu’il est important pour moi d’être honnête que je souffre d’une maladie mentale, en particulier d’un trouble de stress post-traumatique.

«Une personne sur quatre aura des problèmes de santé mentale chaque année, mais il y a encore beaucoup de honte et de stigmatisation qui l’entourent.

Elle a ajouté: «En étant ouverte sur mon propre problème de santé mentale, j’espère que d’autres se sentiront également capables de parler du leur et que je pourrai jouer un petit rôle en créant une plus grande acceptation et en facilitant des discussions plus saines autour de cette question.

Elle a remercié le leader travailliste et sa secrétaire politique Jenny Chapman pour leur «gentillesse» et a ajouté que son personnel continuerait à soutenir les électeurs.

Sir Keir a déclaré: «Je souhaite à Nadia tout le meilleur et j’espère qu’elle se rétablira bientôt. Je respecte le courage de Nadia en parlant ouvertement de sa santé mentale et j’ai hâte de l’accueillir de nouveau au Parlement.

Le directeur général d’un organisme de bienfaisance de premier plan dans le domaine de la santé mentale a également salué l’ouverture d’esprit de Mme Whittome et lui a souhaité bonne chance dans son rétablissement.

Mark Winstanley, de Rethink Mental Illness, a déclaré: «La stigmatisation persistante entourant la santé mentale en milieu de travail peut être extrêmement préjudiciable, empêchant les gens d’accéder au soutien et les amenant à privilégier le travail par rapport à leur propre bien-être par peur du jugement.

«Être déconnecté du travail pour mauvaise santé mentale n’est pas un signe de faiblesse, mais une reconnaissance du fait que le bien-être doit toujours être une priorité.»