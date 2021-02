Nadia Whittome du Labour sur les abus qu’elle a subis en tant que députée

F En ayant des alarmes de panique installées pour faire face quotidiennement à des abus au vitriol sur les médias sociaux, il n’est pas un secret pour les femmes que les parlementaires voient leur carrière politique en proie au harcèlement en ligne et en personne.

Nadia Whittome, la plus jeune députée au parlement, n’est peut-être parlementaire que depuis un peu plus d’un an, mais elle a déjà une expérience de première main de la façon dont ces abus se produisent.

L’homme de 24 ans, qui est le député travailliste de Nottingham East, a déclaré L’indépendant de la façon dont elle a été forcée de s’adresser à la police pour menaces de mort et est régulièrement soumise à des courriers haineux et à des abus racistes sur les réseaux sociaux.

Elle dit qu’elle ne regarde plus ses propres commentaires sur les réseaux sociaux et que son personnel doit passer son temps à fouiller dans les courriers haineux et les abus racistes dont elle a été victime.

«J’ai reçu des menaces de mort», dit Mme Whittome. «Je ne regarde pas mes commentaires sur les réseaux sociaux. C’est un peu irritant tant de la part de mon équipe de travail à archiver les courriers haineux et les abus ».

Elle ajoute: «Ce n’est probablement pas si mal dans un sens pour moi car je ne le regarde pas. Mais mes collaborateurs le font et ils font déjà un travail très difficile. Mon équipe et moi servons une circonscription qui a été très durement touchée depuis 2010 par des niveaux élevés de privation. Certains des cas que nous traitons sont déchirants, ils n’ont donc pas besoin de voir des abus racistes dans leur boîte de réception. Avec les menaces de mort, nous allons à la police.

Des recherches ont révélé que les femmes parlementaires noires et appartenant à des minorités ethniques sont soumises à beaucoup plus d’abus en ligne que leurs pairs blancs – une étude précédente d’Amnesty International a révélé que les femmes parlementaires et journalistes noires étaient 84% plus susceptibles d’être mentionnées dans des tweets abusifs que les femmes blanches.

Les collègues travaillistes de Mme Whittome ont également subi des abus inquiétants. Alors que Diane Abbott a subi quotidiennement des viols et des menaces de mort, Dawn Butler a été contrainte de fermer son bureau de circonscription après l’intensification des menaces racistes contre elle. Le harcèlement raciste des femmes parlementaires s’est encore intensifié l’été dernier – avec L’indépendant des reportages sur le déluge d’abus racistes et de menaces de mort que les femmes noires ont subies après avoir exprimé leur soutien aux manifestations de Black Lives Matter l’été dernier.

La députée travailliste, qui est d’origine punjabi et le premier député d’une minorité ethnique à être élu à Nottingham, a également dénoncé la politique de division employée par le Parti conservateur en avertissant la ministre des Femmes et de l’Égalité, Liz Truss, qui cherchait à «piéger» les gens. l’un contre l’autre.

Mme Truss, qui est également secrétaire d’État au Commerce international, a récemment annoncé que le gouvernement éloignerait le programme d’égalité du Royaume-Uni des soi-disant questions «à la mode» de race et de genre. Le ministre conservateur a critiqué «la gauche», «la politique identitaire», «la signalisation de la vertu» et «l’idée du vécu» dans un discours en décembre annonçant le changement d’approche.

«Cela me met tellement en colère», dit Mme Whittome à propos du discours. «Je pense comment ose-t-elle – quand elle fait partie d’un gouvernement qui a infligé tant de douleur, de misère et de pauvreté à nos communautés. Comment osait-elle essayer de nous dresser les uns contre les autres?

«Pour Liz Truss, les questions de racisme, de droits des trans, d’homophobie et de misogynie peuvent sembler être un spectacle parallèle, mais pour les personnes que je représente et pour les gens de tout le pays, lorsque la police vous arrête et vous fouille régulièrement sans autre raison que vous été radicalement profilé. Ou lorsque vous ne pouvez pas trouver un emploi malgré tout ce que vous pouvez pour obtenir les qualifications dont vous aviez besoin.

«Ou lorsque vous êtes régulièrement maltraité dans la rue. Ou vous êtes une jeune personne LGBTQ et vous avez été expulsé de votre maison et de votre sans-abri et vous n’avez nulle part où aller parce que les services de soutien ont été coupés. Ce n’est pas une question à la mode. C’est ta vraie vie. »

Mme Whittome a appelé le Parti travailliste à s’attaquer de front à la «soi-disant guerre de la culture» et a soutenu que ce n’est pas «votre voisin ou collègue migrant» qui est responsable de la baisse du niveau de vie au Royaume-Uni, mais plutôt «les propriétaires fonciers». »Et« patrons »et un gouvernement qui les« permet ».

«Que vous soyez un mineur à la retraite de Mansfield ou un jeune pilote Deliveroo à Nottingham ou une maman bulgare nettoyant les chambres du parlement, nous avons plus en commun que nous n’aurons jamais avec ces gens qui essaient de nous diviser». Elle ajoute.

Le politicien, qui travaillait auparavant en tant que travailleur spécialisé dans les crimes haineux et aidant, a poursuivi en affirmant que la crise de Covid avait eu un impact disproportionné sur les femmes, car elles sont plus susceptibles de travailler dans des secteurs qui ont connu des pertes d’emplois importantes ou de jouer des rôles de première ligne dans le travail de soins, le NHS, les supermarchés et l’éducation où ils risquent de contracter un coronavirus en raison d’un contact face à face avec le public.

Un porte-parole du bureau gouvernemental pour l’égalité a déclaré qu’il examinait comment le gouvernement peut «ouvrir des opportunités» à tous dans le but de lutter contre «l’iniquité» au sein de la société.

«À tout le monde, peu importe leur classe, leur origine ethnique ou leur origine. Il ne s’agit pas de choisir un groupe plutôt qu’un autre. Nous voulons l’égalité pour tous, partout », a ajouté le représentant.