Nadia Sawalha révèle une honte corporelle cruelle lorsque la taille 14 l’a foutue pendant des années alors qu’elle danse avec jubilation en bikini

Nadia Sawalha de LOOSE Women a révélé que la honte corporelle cruelle quand elle avait une taille 14 l’a laissée « f *** up » pendant des années.

La star de 56 ans a avoué qu’elle refusait de sortir en public en bikini après avoir été tapée sur la plage et critiquée pour sa taille.

Cependant, elle est maintenant dans un bien meilleur endroit et l’une des stars les plus confiantes sur Instagram – se déshabillant régulièrement pour montrer sa silhouette dans toute sa splendeur.

Et aujourd’hui n’était pas différent, avec Nadia s’ouvrant dans la légende d’une vidéo d’elle dansant jubilatoirement en bikini.

Dans le clip, elle passe le meilleur moment de sa vie alors qu’elle est filmée au bord de la piscine – en train de faire un boogie avant de se boucher le nez et de courir et de sauter dans la piscine.

Clairement plus heureuse que jamais avec son corps, Nadia a encouragé ses partisans à adopter leurs propres silhouettes et à éviter les dissimulations au bord de la piscine.

Je rêve que mes filles et les vôtres n’auront pas à subir le fascisme corporel que tant d’Américains ont dû subir.

Nadia Sawalha

Elle a écrit : « J’ai posté ça l’été dernier… ça me paraît à nouveau pertinent aujourd’hui ! Il y a des années, je me suis fait tapoter sur une plage en bikini et l’article expliquait comment je pouvais oser aller sur la plage à la taille que j’avais. J’avais une ‘taille’ 14

« Malheureusement, cela m’a foutu la gueule pendant des années… au point que je n’ai littéralement plus jamais « osé » aller à la plage ou au bord de la piscine en bikini sans une couverture.

« Dieu merci, ces jours sont bel et bien révolus ! Je me sens aussi joyeux et libéré dans cette vidéo que j’en ai l’air !! LA LIBERTÉ de mon PROPRE et des AUTRES « PENSÉE PUANTE » est une chose merveilleuse.

«Je rêve que mes filles et les vôtres n’auront pas à subir le fascisme corporel que tant d’Américains ont dû subir. Mais ce rêve ne peut devenir réalité que si nous travaillons tous dur pour changer les choses en étant plus gentils avec nous-mêmes et les autres #ne nous jugeons pas les uns les autres





« Abandonnez les sarongs les filles parce que …… « Celles qui pensent n’ont pas d’importance et celles qui ont de l’importance ne s’en soucient pas ! »

« « Il fait chaud là-bas, alors enlevez tous vos vêtements ! » ”.

Nadia reçoit régulièrement des éloges sur les réseaux sociaux pour ses publications brutalement honnêtes et sa confiance en son corps.

Elle se moque régulièrement des célébrités super sexy, comme Kim Kardashian, en recréant leurs photos Instagram – et montre fièrement son ventre « gonflé » en ligne.