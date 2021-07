Nadia Sawalha quitte les réseaux sociaux alors qu’elle révèle que son chiot bien-aimé Chi Chi est « vraiment mal » et « à l’hôpital »

NADIA Sawalha a quitté les réseaux sociaux après avoir révélé que le chien bien-aimé de sa famille, Chi Chi, était « vraiment mal » et « à l’hôpital ».

La star de 56 ans a profité de son histoire Instagram pour mettre à jour les fans, admettant qu’ils se sentent « un peu à l’envers ».

Elle a écrit: «Notre Chi Chi est vraiment mauvais, donc je ne serai pas ici pendant un certain temps car nous nous sentons tous un peu à l’envers.

« Elle est à l’hôpital et entre d’excellentes mains. »

Nadia a signé: « Merci d’avance pour vos vœux, je sais que beaucoup d’entre vous l’aiment aussi. »

Elle a posté le même message à côté d’une photo de l’adorable chien duveteux sur sa grille principale et sur Twitter – et a rapidement été inondée de messages de soutien de la part de ses abonnés.

L’un d’eux a écrit : « Envoi de câlins et de prières. S’il te plaît guéris-toi bientôt Chi Chi xx «

Un autre a ajouté: « Oh Nads je vous fais de gros bisous à tous «

En mai, Nadia s’était exclamée à quel point elle aimait le toutou et l’autre chien de la famille avec un doux clin d’œil, en écrivant : « Quand nous pensions avoir un chien il y a des années, tout le monde avait quelque chose à dire sur pourquoi nous ne devrions pas le faire !

« ‘Tu ne seras plus jamais libre’, ‘C’est comme avoir un autre enfant’, ‘Ils te coûteront une fortune en factures de vétérinaire’, Etc etc etc…

« Mais personne ne m’a dit à quel point ils nous aimeraient, ou à quel point ils nous feraient rire, je veux dire, il suffit de regarder leurs visages Ils adorent évidemment le café !!

« Ne vous méprenez pas, ils me rendent parfois fou et tout ce que tout le monde a dit est vrai ! Mais mon dieu je ne les aime pas du tout aussi !”

Nadia Sawalha/Instagram

Nadia partage deux filles avec son mari Mark[/caption]









Nadia a accueilli le chien de la famille en août 2014, et elle a admis que tout le clan avait « perdu la tête » à son arrivée.

Présentant le chiot au monde à l’époque, le favori de la télévision a écrit: « Son nom est Chi Chi panda Pup !!

« Je connais ! Tellement ridicule mais nous avons tous perdu la tête depuis qu’elle est arrivée ici !

L’animal vit avec Nadia, son mari Mark Adderley et leurs deux enfants ; Maddy, 18 ans, et Kiki, 13 ans.