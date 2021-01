Nadia Sawalha a partagé une photo agréable avec ses co-stars de Loose Women sur Instagram après la frénésie de « non-suivi » de l’ex-panéliste Saira Khan.

Nadia, 56 ans, a posté une photo de retour avec Stacey Solomon, Judi Love et Kaye Adams souriant à la caméra alors qu’elle se réjouissait du plaisir qu’ils ont à filmer l’émission primée d’ITV.

« CECI EST UNE VIEILLE PHOTO AVANT QUE TOUT LE MONDE PASSE AUX NOIX !! » Nadia ne tarda pas à l’assurer, le quatuor semblant être dans un bar.

« Oh mon Dieu! Nous nous sommes tellement amusés les @loosewomen de vendredi! Avouons-le, nous le faisons TOUJOURS! » a-t-elle dit aux fans samedi soir.







«Comme toujours, @ kayeadamsofficial @ staceysolomon et @ 1judilove avaient tellement de messages charmants! Maintenant, ne vous méprenez pas, nous adorons recevoir le luuuurve !!», a-t-elle jailli.

« MAIS, peut-être que nous obtenons plus que notre juste part (Nadia stable!) C’est la nature de cette entreprise que nous appelons le spectacle, que ce sont toujours les gens devant la caméra qui obtiennent le[alorsqu’enréalitéilfautunegrandeéquipederrièrelescènesaussipourfaireunbonshow!Etc’estcommeçasur@loosewomendepuisvingtans!![wheninrealityittakesagreatteambehindthescenesaswelltomakeagoodshow!Andthat’sbeenthewayon@loosewomenforthelasttwentyyears!!

Alors que la photo montrait ses collègues souriants, Nadia a déclaré que son message était dédié au personnel de production assidu et méconnu qui travaille sans relâche dans les coulisses.







«Vous travaillez votre merde, vous vous souciez, vous avez de l’intégrité et vous savez comment produire des spectacles brillants avec toutes nos passions et nos opinions fortes au premier plan de vos esprits.

« Vous mettez le cul en classe et vous n’obtenez pas assez de remerciements !!! Alors à toutes les équipes de studio, de sécurité et de production, désolé je n’ai pas tous vos tags – UN ENORME MERCI !!! »

Stacey Solomon a répondu dans les commentaires: «À 100%, nous sommes très chanceux d’avoir une équipe aussi incroyable. Et même d’avoir la chance d’entrer au travail grâce à tous les efforts et la sécurité mis en place par tant de personnes dans les coulisses. Merci à tous. Je vous aime. «







Alors que Kaye a ajouté un simple «entendre entendre».

Cela vient après que Kaye et Nadia aient été répertoriées comme certains des noms que l’ancienne Loose Women Saira n’aurait pas suivis sur les réseaux sociaux après avoir quitté la série.

L’ancienne panéliste Saira ne reçoit plus non plus de mises à jour de Jane Moore après avoir semblé la retirer de ses contacts.

Saira continue de suivre les stars de Loose Women Stacey Solomon, Ruth Langsford, Linda Robson, Coleen Nolan, Denise Welch, Brenda Edwards, Kelle Bryan et Judi Love sur Instagram.

Cela vient après que Saira ait admis qu’elle resterait amie avec certains de ses collègues, mais pas avec tous.









S’adressant à l’animateur de Celebrity Skin Talk, Scott McGlynn, Saira a déclaré: « Vous vous liez d’amitié avec certaines personnes, vous tolérez certaines personnes et certaines personnes avec lesquelles vous devez simplement faire le travail. »

Elle a ensuite taquiné: «Je ne vais pas entrer dans le vif du sujet maintenant.

«Il y a des amis… des gens avec qui je serai proche parce que nous nous entendons.







« Et il y en a qui ne me manquent vraiment pas du tout, comme j’étais juste, ‘Je dois juste te tolérer pour faire le travail.' »

Saira a poursuivi: « Vous devez être professionnel à ce sujet. Vous ne pouvez pas prétendre que tout le monde va être votre meilleur ami. Surtout dans une émission avec des opinions différentes, vous n’allez pas tolérer l’opinion de tout le monde.

« C’est bien. Ce n’est pas un problème, faites-le simplement avec respect et vous devez être ouvert d’esprit. »