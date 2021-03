Nadia Sawalha dit qu’elle a été victime d’abus sexuels horribles alors qu’elle n’avait que 10 ans.

La star de Loose Women a courageusement parlé de ce qui lui était arrivé il y a toutes ces années en expliquant pourquoi elle refusait toujours de sortir seule la nuit.

Nadia, 56 ans, raconte qu’un homme a mis sa main sur sa jupe après l’avoir suivie depuis un arrêt de bus près de chez elle.

Elle a courageusement parlé de l’événement traumatisant sur son podcast, Comment rester marié (jusqu’à présent), qu’elle anime avec son mari Mark Adderly.

Partageant sa propre expérience, Nadia a déclaré que cela s’était passé en plein jour.

Elle a déclaré: «La première fois que j’ai vécu une expérience vraiment terrifiante, c’était lorsque j’étais dans un bus et qu’un homme me regardait juste.

«Je me souviens m’être senti absolument pétrifié et je suis descendu du bus. Le lendemain, il était de nouveau dans le bus mais cette fois il ne me regardait pas, alors j’ai pensé que j’imaginais peut-être tout.

«Il me pousse contre un banc, et à ce moment-là, je ne peux plus respirer, j’ai perdu toute capacité de respirer. Je m’éloigne de lui et je cours, je cours vraiment.

«J’ai couru jusqu’à la colline près de chez moi et j’y suis presque, je suis à 40 pas de chez moi au sommet de la colline et il est arrivé à moi.

«Il m’a traîné vers le bas de la colline. Il y a eu une brèche et il a mis sa main sur ma jupe et – quelqu’un est venu et j’ai couru dans la maison.

La star de la télévision, qui est maintenant maman de deux filles – Maddie, 18 ans, et Kiki, 13 ans – a déclaré que sa famille l’avait interrogée sur l’épreuve et qu’elle avait l’impression d’avoir fait quelque chose de mal.

Cela l’a amenée à se sentir « honteuse » de ce qui lui était arrivé.

Elle a dit que son père lui avait dit qu’elle devrait «avoir l’air en colère» plutôt que d’être amicale envers les étrangers.

Nadia regarde toujours en bas quand elle marche et bouge rapidement dans l’espoir d’éviter l’attention.

Elle a ajouté qu’à ce jour, elle ne sortirait pas seule la nuit parce qu’elle avait peur, et elle a dit que ses filles adolescentes choisissaient de «s’habiller comme des garçons» pour éviter le harcèlement.

Elle a dit: « Je vais être honnête, j’ai même peur en plein jour. Pas depuis la nuit des temps les femmes n’ont été en sécurité dans la rue.

« Maintenant, nos filles essaient de s’habiller pour ressembler à des garçons de 15 ans, sinon elles se feront appeler un chat. Même si je suis avec elles, et c’était la même chose pour moi quand j’étais enfant. »