Nadia Sawalha fond en larmes alors qu’elle révèle un état de santé qui change sa vie sur Loose Women

NADIA Sawalha a révélé sa “condition qui change la vie” pour la première fois sur Loose Women aujourd’hui.

La star de la télévision de 57 ans a déclaré au panel qu’elle avait reçu un diagnostic de TDAH.

Instagram

Le mari de Nadia, Mark Adderley, vit également avec la maladie[/caption]

Nadia a réalisé un film sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour l’émission de jour et a découvert qu’elle vivait avec cette maladie depuis son enfance.

La mère de deux enfants, qui craignait récemment d’avoir une démence précoce après avoir souffert de symptômes graves de la ménopause, a parlé de ses symptômes et a déclaré: «Je ne pouvais pas m’asseoir tranquillement sans bruit, je dois avoir quelque chose pour me détendre.

Nadia a ajouté en larmes : « Je ne pouvais pas m’asseoir tranquillement sans bruit, je dois avoir quelque chose pour me détendre.

Elle a ajouté en larmes : « Il y a des années, je me suis interdit de conduire à vie et la raison pour laquelle je la donne est que je perds connaissance et tout le monde s’énerve à ce sujet, disant que je devrais me ressaisir. Mais en fait, la pensée que je pourrais… »

De retour en studio, elle a été applaudie pour son film honnête et a parlé davantage de la condition dans laquelle vit également son mari Mark Adderley.

Elle a dit qu’elle avait souffert d’alimentation compulsive dans le passé, déclarant au panel: «Le fait est que vous présentez un risque très élevé de comportement addictif.

“Ce ne sont pas seulement des gens idiots qui courent partout pour faire des choses idiotes.”

Nadia, maman de deux enfants, a déclaré qu’elle avait également commencé un traitement médicamenteux et espère un jour pouvoir conduire sans perdre sa concentration.