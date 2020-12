Nadia Sawalha a dévoilé son ventre grandissant sur Instagram dimanche.

La présentatrice de Loose Women, âgée de 56 ans, a taquiné ses fans avec effronterie en disant qu’elle avait développé une bosse de « bébé » après avoir partagé que manger des friandises festives lui avait laissé le ventre gonflé.

Dans les deux offres publiées en ligne, elle peut être vue debout sur le côté alors qu’elle soulève son haut pour afficher son ventre nu et son jean déboutonné.

« Wow … La mienne et les prières de @mark_adderley ont été exaucées !! », at-elle plaisanté.







(Image: Instagram / nadiasawalha)



« Et nous nous sommes tellement amusés à faire notre petit [wink face emoji].

Nadia a poursuivi: « Et j’ai maintenant eu la chance d’avoir la nourriture la plus parfaite pour bébé. Chaque jour, je peux la sentir grandir et je suis submergée d’émotion. »

Nadia s’est alors moquée de son ventre gonflé en disant: «Nous l’avons déjà nommée et c’est tellement bien!

«Et nous avons décidé que nous voulons partager notre petit secret avec vous tous …







(Image: Instagram / nadiasawalha)



« Nous l’appellerons … Mme Ferror rocher roses Baileys !!! [sic] »

Nadia a ensuite interrogé ses fans: « Est-ce que tu aimes ça ??? Avez-vous été béni avec un bébé de nourriture ???? Comment allez-vous l’appeler? !! Dites-moi @! Et ceux que j’aime le plus je vais donner un suivre !! »

Son message franc a été accueilli avec les éloges de ses partisans.







(Image: DOCUMENT PR)



Un fan reconnaissant a tapé: « Oh mon Dieu !!! C’est le meilleur article que j’ai vu ce Noël! J’adore votre honnêteté et votre réalité Joyeux Noël Nadia. »

Un autre a ajouté: « C’est hilarant – j’aime la façon dont vous vous aimez et votre corps tel que vous êtes. Plutôt que d’être accroché à être parfait et à avoir la bonne image corporelle pour plaire aux autres! Aimez votre honnêteté. »

D’autres ont fait écho: « Vous êtes si drôle » et « Vous êtes une inspiration pour nous tous xxx ».