Nadia Sawalha dit que les hommes auraient plus de relations sexuelles en lock-out en vidant simplement le lave-vaisselle

Nadia Sawalha dit que les hommes auraient plus de relations sexuelles en vidant simplement le lave-vaisselle et en faisant la vaisselle.

La star de Loose Women a parlé de la vie de verrouillage et a parlé de la récente période « sombre » de sa famille.

Le favori de la télévision vit avec son mari producteur de télévision Mark Adderley et leurs filles Maddie, 18 ans, et Kiki-Bee, 13 ans.

Elle a parlé au Mirror’s Dimanche d’amour magazine sur la façon dont sa famille s’est débrouillée et dit que cela a été loin d’être simple.

L’homme de 56 ans a plaisanté: «Si les hommes veulent plus de sexe, ils doivent remplir le lave-vaisselle.

«Si les femmes veulent plus de relations sexuelles, elles doivent probablement en parler à leur mari! Tout le monde veut se sentir chéri.

«Essayez de vous écrire de petites notes, des choses idiotes comme: ‘Je pense juste que tu es vraiment belle là-bas – faire la vaisselle!’»

Open Nadia dit que le dernier verrouillage a été encore plus difficile pour la famille.

Elle dit qu’elle vérifie quotidiennement les filles Maddie et Kiki-Bee – et leur demande de noter comment elles se sentent sur dix.







Ensuite, dit Nadia, ils discutent de ce qui les déprécie et de la façon dont ils peuvent améliorer la vie.

La star de la télé admet que les choses sont parfois devenues très difficiles, mais elles se relèveront toujours quand elles en ont besoin.

«Ce troisième verrouillage nous a frappés plus durement et nous avons lutté», a-t-elle partagé.

«Nous avons eu quelques jours où nous nous sentions déprimés et avons échangé l’école à la maison. Pour les jours de santé mentale, nous annulons tout ce qui n’est pas urgent et nous portions tous des survêtements noirs parce que nous nous sentions vraiment sombres.







« Nous sommes allés avec. Un autre jour, nous avons transformé la maison en un faux restaurant et avons joué au Pictionary.

«À moins que vous ne vous occupiez de la santé mentale des enfants, ils n’apprendront rien. Les jeunes ont mis toute leur vie en pause.

«Mes filles n’ont pas gémi à ce sujet, mais je suis triste pour elles. Mes deux enfants ont des conseils en ligne une fois par semaine et ils adorent ça. Je me rends compte que je suis très chanceux de pouvoir payer. WiFi et temps d’écran pour parler à des amis. «







Sur la façon dont elle et son mari Mark traitent le verrouillage, elle a déclaré: « Tout est amplifié maintenant. Mark et moi sommes tombés enceintes et nous nous sommes mariés en six mois et nous avons vécu beaucoup de choses ensemble.

«Nous étions tous les deux gros buveurs quand nous nous sommes rencontrés et chaotiques. Mon mari était alcoolique mais ne le savait pas à l’époque.

«Depuis sa cure de désintoxication, il est sobre depuis 16 ans. Nous avons eu plusieurs fois une thérapie et des conseils de couple, et nous n’hésiterions pas à le faire à nouveau, si nécessaire.

« Tout est question de communication. Nous nous sommes procuré une minuterie et une seule personne était autorisée à parler quand elle était allumée – aucune interruption. Cela nous a fait arrêter et vraiment écouter. »