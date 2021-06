Nadia Sawalha de Loose Women fait l’éloge d’un nouveau soutien-gorge pour avoir donné plus de forme à ses « t ** fatigués »

La star de LOOSE Women, Nadia Sawalha, a parlé des avantages d’un tout nouveau soutien-gorge pour rehausser ses « vieux t ** fatigués » alors qu’elle se déshabillait sur Instagram.

La panéliste d’ITV, 56 ans, a donné un aperçu de sa lingerie noire alors qu’elle enfilait une robe moulante à bretelles jusqu’à son ventre.

Elle a ensuite jeté un coup d’œil sur le vêtement noir chic, avant de passer ses mains sur les bonnets avec un immense sourire sur le visage.

Dans la légende, l’ancienne star d’EastEnders Nadia a pétillé d’excitation alors qu’elle écrivait: « Je suis dans toutes sortes de paradis Mon soutien-gorge no1 donne à mes vieux t ** fatigués une belle forme et les fils ne s’enfoncent PAS DU TOUT … mmmmm pur confort !

« Saviez-vous que les soutiens-gorge prennent six mois à fabriquer et impliquent des thingymebobs hautement « techniques » !!

« Et maintenant, le numéro 1 étend sa gamme de tailles avec de nouveaux modèles et le stock se dirige vers nous !! Vous pouvez précommander pour ne pas manquer ces beaux jubilés en vous rendant sur le site Web pour passer votre commande! »

Se moquant de ses propres poses, elle a ajouté: « Vous ne savez jamais que vous pourriez commencer à caracoler dans le jardin comme je le fais?

« Oseriez-vous ??? »

Plus tôt cette année, Nadia s’est déshabillée de son soutien-gorge pour une séance photo sexy et a déclaré que porter des sous-vêtements confortables était l’une des choses qu’elle aimait quand elle vieillissait.

« Je pense que si vous êtes trop mal à l’aise, vous ne pouvez pas être vous-même », a-t-elle déclaré.

« Et il n’y a rien de plus attirant que quelqu’un qui a confiance en lui.

«Il y a plusieurs fois où je suis sorti pour faire un truc ou un tapis rouge et je suis fait comme un dîner de chien, et je peux rester très immobile et avoir l’air ravissante.

« Et le nombre de fois où je suis parti et me suis changé. »

Saisissant ses seins à deux mains, Nadia aime clairement la peau dans laquelle elle est alors qu’elle a modelé le nouveau soutien-gorge révolutionnaire « no dig » no1.

« C’est l’une des choses que j’aime dans le fait d’être plus âgé – que je n’ai pas l’impression de devoir m’enfoncer dans des choses qui ne vont pas bien et d’avoir une certaine apparence », a déclaré la star de Loose Women.

«Et je pense que probablement à certains égards, je pense que je suis le meilleur que j’ai à cause de cela.

« Parce que je me dis ‘C’est moi’. »

La personnalité de la télévision s’est d’abord déshabillée pour un tournage de sous-vêtements sans aérographe avec les Loose Women il y a trois ans.

Ils se sont ensuite déshabillés cette année pour lutter contre l’aérographe et la culture des images de « body tuning ».

La confiance en son corps de Nadia a également atteint de nouveaux sommets l’année dernière lorsqu’elle a posté une photo nue sur Instagram pour révéler ses « défauts » et se moquer des célébrités au corps parfait comme Gwyneth Paltrow.

Dans son dernier sketch nu, Nadia s’est moquée de Kim Kardashian en disant aux fans comment « lisser sa cellulite » avec des sous-vêtements.