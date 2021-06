Nadia Sawalha, de Loose Women, craignait de mourir dans un mariage «misérable» avant de révéler un secret qui a changé la donne

La star de LOOSE Women, Nadia Sawalha, a expliqué qu’elle craignait de mourir dans son mariage «misérable» avant de le renverser.

Célébrant ses 19 ans avec son mari Mark Adderley, la personnalité de la télévision de 56 ans a expliqué comment le couple a traversé «un tas d’enfers» avant de trouver le bonheur.

Nadia a partagé une série de clichés pour célébrer son 19e anniversaire de mariage[/caption]

Parallèlement à une série de doux clichés d’elle-même avec son mari et producteur Mark, 51 ans, la star a détaillé les hauts et les bas de leur relation.

« Dix-neuf ans de mariage aujourd’hui », a-t-elle légendé les clichés, qui ont commencé par un récent selfie du couple se blottissant dans leur cuisine.

« Nous avons failli ne pas y arriver. Trop souvent, lorsque les gens publient des articles sur leurs relations ici, tout peut être un peu de cœur et de fleurs et cela peut être tellement intimidant et déprimant pour ceux qui pourraient avoir du mal avec leur propre relation », a poursuivi Nadia.

Avant de détailler certains des moments les plus difficiles, la préface qu’elle et Mark allaient « toujours être ensemble » alors qu’ils « se heurtaient l’un à l’autre ».

Elle détaille comment le couple, qui partage deux filles, a failli « ne pas s’en sortir »[/caption]

Le message comprenait de jolies photos de retour du couple[/caption]

Cependant, Nadia a expliqué en détail comment ils jouaient avec leurs mensonges «mentis sur la route» et buvaient à l’excès au cours de leurs «putains misérables» premiers mois de mariage.

« À l’époque, nous étions tous les deux si malheureux pour des raisons très différentes », a ajouté le chef de la télévision. «Nous nous soignions nous-mêmes nos sentiments avec des bouteilles d’alcool et des comportements fous.

« C’est un miracle que nous ne l’ayons pas pris tous les deux au cours de ces premiers mois (nous avions l’habitude de nous allonger sur la route ivres aveugles pour » voir ce qui se passerait » FFS)

« Les premières années de notre mariage ont été vraiment très difficiles. Si je suis honnête, nous étions foutrement misérables la plupart du temps.

Nadia a révélé comment ils se sont tous les deux tournés vers l’alcool au début de leur relation[/caption]

« Finalement, après tout un tas d’enfer, nous avons réalisé que nous allions devoir nous débrouiller pour que cela fonctionne, car en fait, nous nous aimions et aurions été aussi malheureux que le péché si nous avions rompu. «

Nadia a expliqué que le couple devait « travailler son a**** pour maintenir la relation vivante et pétillante » et faire un « effort conscient ».

Leur redressement impliquait « des conseils aux couples, dire quand on voulait partir et écouter quand on ne voulait pas ».

Notant qu’elle pense que « l’effort » est le seul moyen de maintenir une relation, elle a conclu la liste : « Compromis quand nous aurions préféré mourir ! »

Nadia a déclaré que leur relation avait été inversée par le conseil[/caption]

« Et nous voici, 19 ans après quelques semaines très difficiles et effrayantes », a-t-elle ajouté. « Et j’aime Mark plus que jamais. »

La star de Loose Women a jailli de son « magnifique » mari qu’elle a remercié d’être un « père fabuleux » pour leurs deux filles, Maddy 18 ans et Kiki, 13 ans.

« Le mari aimant le plus solidaire, si intelligent, talentueux et dingue », a-t-elle conclu le message. « Ma vie aurait été un accident de voiture sans toi.

« Tout le monde pense que je t’ai sauvé, mais nous nous sommes sauvés ma chérie. Je t’aime jusqu’au jour de ma mort. Merci… d’être exactement comme vous êtes.

Nadia a dit à son mari qu’elle « l’aime comme il est »[/caption]

Elle a plaisanté au bas du message émotionnel aux côtés d’un emoji de cœur d’amour: « Je ne changerais rien. Sauf le pet… peut-être.

La série de photos montre le couple au début de leur relation, à la naissance de leur première fille et le jour de leur mariage.

Nadia a également inclus des images amusantes de leur couple s’habillant avec de grandes lunettes de soleil, pendant leurs vacances et Mark grimpant aux arbres.

Cela survient quelques jours après que Nadia a exposé son ventre dans un haut court sur Instagram pour se moquer de la ligne Skims de Kim Kardashian.

Le couple partage deux filles adolescentes Maddy, 18 ans, et Kiki, 13 ans[/caption]

La star a posté le vidéo d’elle-même dans un crop top gris, un pantalon et un long cardigan sur Instagram et a plaisanté l’ensemble était de la couleur de « pigeon caca ».

À l’aide d’une voix off que Kim, 40 ans, avait utilisée dans sa propre vidéo pour ses 222 millions de followers, Nadia a dit: «Nous sommes maintenant en direct avec notre collection confortable SKIMS.

«Je l’ai porté pour emmener mes enfants à l’école et c’était littéralement un rêve.

« C’est comme ça que je vis ma vie, super confortable. »

Nadia s’est beaucoup ouverte sur les réseaux sociaux ces derniers temps[/caption]

Posant dans son dressing avec son téléphone en hauteur, Nadia a joué de manière séduisante avec ses bretelles supérieures et a baissé l’épaule de sa robe de chambre grise.

La personnalité de la télévision britannique est devenue connue pour partager des images de son corps en ligne avec honnêteté, humour et autodérision.

La star de la télévision britannique s’est moquée à plusieurs reprises de la star de la télé-réalité américaine, car en 2016, elle est apparue sur Loose Women avec un maquillage complet qui exagérait ses traits, une méthode que le clan Kardashian a popularisée.





Elle a également copié de nombreuses poses nues de Kim et publié ses versions copiées sur son propre Instagram.

Nadia s’est également postée en train de danser dans sa chambre en sous-vêtements noirs sexy se moquant de la ligne de lingerie de Kim, plus tôt cette année.

La personnalité de la télévision envisage de la renouveler vœux de mariage cette année à Cornwall et diffusez-le en direct en ligne comme Kim et Kanye l’ont fait en 2019.