Nadia Sawalha de Loose Women choque les fans avec des brûlures d’horreur alors qu’elle dit que c’est « la semaine de l’enfer »

Nadia Sawalha de LOOSE Women a révélé sa blessure par horreur après « la semaine de l’enfer ».

L’homme de 56 ans est marqué par un accident mystérieux – et dit qu’une photo des ampoules est « trop horrible » pour être partagée.

Nadia Sawalha a révélé ses brûlures[/caption]

Elle a ouvert une semaine difficile qui a également vu son cockapoo bien-aimé Chi Chi à la porte de la mort.

Nadia a déclaré aux fans: « Ce fut vraiment la semaine de l’enfer!

« J’appelle ça ma BLESSURE IDIOT ! Quel PLONKER je suis !

« Vous ne croirez PAS comment j’ai eu ces brûlures. C’est toute une histoire.

La star de Loose Women a parlé de l’incident[/caption]

Elle a promis de tout révéler aux fans sur sa chaîne YouTube en direct aujourd’hui – et a lancé la diffusion en direct en disant qu’elle était une « putain d’idiote ».

Après avoir fait chauffer du miel dans une bouteille en plastique au micro-ondes, Nadia a déclaré : « J’ai ouvert le micro-ondes et la bouteille en plastique était à deux secondes d’exploser comme un éclat d’obus.

« Je panique et je vais chercher le miel. Il saute du pot et se vaporise partout sur moi et éclabousse mon cou.

Je criais et je me déshabillais. J’ai mis ma tête dans l’évier. La douleur était atroce. »

Pendant ce temps, elle a demandé des remèdes maison pour éviter les cicatrices.

Nadia a ajouté : « Je l’ai fait mardi et les cloques (des photos trop horribles à vous montrer !) ont été trop mauvaises pour y mettre quoi que ce soit.

« Mais je pense que je devrais commencer à utiliser quelque chose dès que possible.

Nadia imite souvent Kim Kardashian sur Instagram[/caption]

« Toute suggestion serait grandement appréciée ! Tu as toujours de si bons conseils !! »

Parallèlement à sa blessure de mardi, Nadia s’est inquiétée pour son chien de compagnie.

Elle a déclaré : « Le chi chi a franchement vécu l’enfer la semaine dernière. Bénis-la.

« Elle est hospitalisée depuis lundi soir. Cela a été une véritable montagne russe car ses symptômes étaient si complexes et donc déconcertants.

« L’éventail des spécialistes qu’elle a vus au cours de la semaine dernière sont restés complètement perplexes quant à ce qui n’allait pas chez elle.

«Elle a subi tous les tests et scans imaginables. Ils ont heureusement pu gérer sa douleur tout au long et elle a été fortement sous sédation. Elle a traversé tellement de choses et est tellement courageuse.

«Il y a eu de nombreuses suggestions pour son diagnostic, tout, des morsures de serpents au lupus, a été discuté. Et à un moment donné, ils pensaient que l’hémorragie interne qu’elle avait eue la rendrait totalement aveugle.

S’attendant à ce qu’on leur dise qu’ils l’avaient perdue, Nadia et sa famille étaient aux anges de découvrir que Chi Chi avait survécu.

« Le vétérinaire nous a dit qu’ils avaient établi un diagnostic de maladie auto-immune qui, espérons-le, peut être traitée avec des médicaments pour le reste de sa vie », a déclaré Nadia.

« Elle n’est pas encore sortie du bois et elle sera à l’hôpital encore un moment. MAIS la bonne nouvelle est qu’elle n’est pas totalement aveugle comme nous le craignions.





« Le vétérinaire a dit qu’il sentait que sa vision s’était un peu améliorée d’un œil !

« Les mots ne peuvent décrire à quel point nous sommes soulagés. » .

Nadia a ajouté : « Et chi chi, nous t’aimons tellement ! Vous avez mené un combat si dur et c’est parce que vous aimez la vie. Notre courageux chiot panda, nous avons hâte que vous soyez à la maison !