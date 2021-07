Nadia Sawalha, 56 ans, se déshabille en minuscule bikini alors qu’elle montre son soutien à l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020

NADIA Sawalha s’est déshabillée dans un minuscule bikini alors qu’elle montrait son soutien à l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 ce soir.

La star de 56 ans a recréé un cliché sexy posté par un superbe mannequin – et n’a pas pu s’empêcher de s’en moquer.

Nadia s’est déshabillée en bikini pour soutenir l’Angleterre[/caption]

L’image originale montrait une beauté blonde portant un bikini à ficelle du drapeau anglais, tenant un bouclier et une épée.

Nadia a ajouté sa propre interprétation de la photo, peignant à la main une croix rouge sur son bikini à cordes blanches pour représenter le drapeau.

Le deux-pièces est notablement trop petit, et Nadia expose fièrement son ventre nu.

Elle tient un bouclier fait à la main, mais improvisé avec un manche à balai floral au lieu d’une épée.

The Loose Woman est connue pour ses publications Instagram hilarantes[/caption]

Le favori Loose Women a sous-titré le message: « SWIPE ACROSS .. THE TWINNING IS

« C’EST VENIR À LA MAISON .. »

Nadia est connue pour ses publications hilarantes sur les réseaux sociaux où elle se moque des clichés sexy des autres.

Elle se moque régulièrement des publications de Kim Kardahian[/caption]

Elle recrée régulièrement les publications promotionnelles de Kim Kardashian pour ses différents produits et marques.

Et son cliché le plus récent a été tout aussi bien reçu par les abonnés que ses précédents.

L’un d’eux a commenté : « Je le berce complètement ! Merci d’être réel et de nous rappeler toute notre beauté !

Les abonnés adorent son honnêteté[/caption]









Un autre a ajouté : « Vous avez l’air INCROYABLE !! Voilà à quoi ressemble un bon modèle «

Le message arrive à la fin d’une semaine difficile pour Nadia, qui avait précédemment révélé qu’elle se retirerait des médias sociaux car son chien de famille Chichi était chez le vétérinaire gravement malade.

Cependant, elle a informé les fans vendredi avec des nouvelles douces-amères – partageant qu’après que la famille s’était préparée à dire au revoir au chiot, elle avait reçu un diagnostic de maladie auto-immune – qui peut « , espérons-le, être traitée avec des médicaments pour le reste de sa vie « .