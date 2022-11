Nadia Nadim: un expert d’ITV annonce que sa mère est décédée dans un accident de la route après avoir disparu lors de la diffusion de la Coupe du monde

La footballeuse intentionnelle du Danemark et experte d’ITV pour la Coupe du monde 2022, Nadia Nadim, a révélé que sa mère était décédée après avoir été heurtée par un camion.

L’attaquant de l’International et du Racing Louisville, qui est né en Afghanistan mais a fui le pays avec sa mère et sa sœur après l’exécution de son père par les talibans, a publié la nouvelle sur un compte de réseau social.

Nadim a quitté le studio lors de la couverture par ITV du Danemark contre la Tunisie mardi, sans qu’aucune raison particulière n’ait été donnée pour son absence au moment de la diffusion en direct. De nombreux fans se sont demandé pourquoi elle était absente à la fin du match.

Mais maintenant, Nadim, 34 ans, a partagé la nouvelle de la mort de sa mère sur Instagram.

“Mardi matin, ma mère a été tuée par un camion”, écrit-elle. “Elle revenait du gymnase. Les mots ne peuvent décrire ce que je ressens. J’ai perdu la personne la plus importante de ma vie et c’est arrivé de manière si soudaine et inattendue.

“Elle n’avait que 57 ans”, a-t-elle ajouté. “J’ai perdu la personne la plus importante de ma vie et c’est arrivé de manière si soudaine et inattendue. Elle n’avait que 57 ans.

“C’était une guerrière qui s’était battue pour chaque centimètre de sa vie. Elle ne m’a pas donné la vie une fois mais deux, et tout ce que je/nous sommes est grâce à elle. J’ai perdu ma maison et je sais que rien ne ressentira jamais le même.

“La vie est injuste”, concluait le message. “Et je ne comprends pas pourquoi elle et pourquoi de cette façon. Je t’aime et je te reverrai.”

Dans une récente interview avec FourFourTwo, Nadim a raconté sa jeunesse, au cours de laquelle sa mère l’a conduite, elle et ses sœurs, hors d’Afghanistan, avec l’aide d’un groupe de passeurs. La famille est arrivée au Danemark après avoir passé de nombreuses heures à voyager à travers l’Europe à l’arrière d’un camion. Lorsqu’ils ont finalement atteint le Danemark, ils ont dû vivre dans un camp de réfugiés jusqu’à ce qu’un logement permanent puisse être trouvé.