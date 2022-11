Nadia Nadim: la mère d’un expert de la Coupe du monde tuée par un camion – obligeant la star d’ITV à ne pas diffuser pendant le match Danemark-Tunisie | Actualités Ents & Arts

La footballeuse et experte Nadia Nadim a révélé que sa mère était décédée après avoir été heurtée par un camion – la raison pour laquelle elle a quitté les ondes lors d’un match de Coupe du monde.

Nadim, qui est né en Afghanistan et a grandi au Danemark, représente le Danemark au niveau international et faisait partie du panel d’ITV pour le match du pays contre la Tunisie mardi.

Cependant, elle n’a pas été vue à l’écran à la fin du Coupe du monde match au Qatar, qui s’est terminé 0-0.

Maintenant, elle a partagé la nouvelle de la mort de sa mère à l’âge de 57 ans.

“Mardi matin, ma mère a été tuée par un camion”, a-t-elle écrit dans un communiqué sur Twitter et Instagram. “Elle revenait du gymnase.”

Nadim, qui joue actuellement pour le club américain Racing Louisville, a poursuivi en disant que “les mots ne peuvent pas décrire” ce qu’elle ressent, et a ajouté : “J’ai perdu la personne la plus importante de ma vie et c’est arrivé de manière si soudaine et inattendue. Elle n’avait que 57 ans.”

Rendant hommage, la star du football a déclaré: “C’était une guerrière qui s’était battue pour chaque centimètre de sa vie. Elle ne m’a pas donné la vie une fois mais deux, et tout ce que je / nous sommes est à cause d’elle. J’ai perdu ma maison et je sais que rien ne sera jamais pareil.

“La vie est injuste et je ne comprends pas pourquoi elle et pourquoi de cette façon. Je t’aime et je te reverrai.”

Nadim a déclaré que les funérailles de sa mère auraient lieu sous peu et a exhorté les gens à “veuillez venir lui montrer l’amour, le respect et les prières qu’elle mérite”.

Elle n’a pas dit où sa mère a été tuée.

Enfant, la star du football a fui l’Afghanistan avec sa mère et ses sœurs après l’exécution de son père par les talibans.

S’adressant à Sky News à propos de ses expériences en 2021, elle a déclaré: “Mes souvenirs sont divisés en deux parties. Avant la guerre, j’ai de très bons souvenirs du pays, de notre vie, de l’environnement sûr. J’avais ma mère et mon père. Et puis j’ai la deuxième partie, qui est la guerre, et après que mon père a été tué.

“Ces souvenirs ne sont pas de bons souvenirs, beaucoup de chaos, beaucoup d’horreur. À la fin, les choses ont été rendues très difficiles pour nous en tant que famille pour fonctionner et voir un avenir ou se sentir en sécurité.”

Lire la suite : La réfugiée devenue superstar du sport et ses craintes pour les femmes sous les talibans

Le compte Twitter officiel du Racing Louisville faisait partie de ceux qui ont répondu au message de Nadim en disant: “Nous pensons à vous et à votre famille.”

La présentatrice de football d’ITV, Seema Jaswal, a écrit: “J’ai le cœur brisé pour toi Nadia. Je t’envoie, à toi et à ta famille, toute la force et l’amour du monde pour traverser cela. J’aurais aimé pouvoir te voir avant que tu ne partes pour te faire un câlin.”

En plus de sa carrière de footballeuse, Nadim a obtenu son diplôme de médecin en janvier.