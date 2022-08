Nadia Nadim dit “c’est une situation sans espoir” un an après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan

Cet anniversaire survient quelques semaines après une période historique pour le football féminin : les Championnats d’Europe ont attiré des foules record en Angleterre il y a quelques semaines à peine, inspirant potentiellement une génération de filles et de garçons à se lancer dans ce sport.

Pourtant, en Afghanistan, où Nadim est né et a grandi jusqu’à l’âge de 11 ans, le contraste est saisissant et les femmes continuent d’être marginalisées.

“Dans un événement comme l’Euro, on se bat pour l’égalité, voir ces athlètes incroyables, des athlètes féminines performantes au plus haut niveau et respectées”, explique Nadim, “et puis d’un autre côté, j’ai l’impression que ce qui se passe en Afghanistan où les femmes ne sont même pas autorisées à aller à l’école ou à travailler — c’est tellement bizarre et c’est tellement difficile à comprendre.”

Après un an de gouvernement en Afghanistan, les talibans n’ont toujours pas été reconnus par un seul pays au monde, les financements internationaux étant encore largement gelés.