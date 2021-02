Les remarques de Nadhim Zahawi interviennent alors que les données officielles du gouvernement ont montré dimanche que plus de 12 millions de personnes en Grande-Bretagne avaient maintenant reçu une première dose d’un vaccin Covid – mettant le gouvernement sur la bonne voie pour atteindre l’objectif du 15 février d’inoculer 15 millions de personnes dans des groupes hautement prioritaires.

Alors que Boris Johnson se prépare à dire à la nation comment le gouvernement commencera à lever le verrouillage dans deux semaines, M. Zahawi a insisté sur le fait qu’il était convaincu que le NHS serait en mesure d’atteindre le nouvel objectif «difficile» de vacciner tous les plus de 50 ans. d’ici mai.

Dimanche, AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont déclaré que leur vaccin, qui a permis au Royaume-Uni d’accélérer considérablement son programme de déploiement, ne fournissait qu’une protection limitée contre les maladies légères et modérées causées par la variante sud-africaine.

L’étude, qui n’a pas été évaluée par des pairs, a été menée par l’Université sud-africaine du Witwatersrand et l’Université d’Oxford. Il a analysé la mutation E484K chez plus de 2000 personnes, la plupart des participants étant considérés comme jeunes et en bonne santé.