Nadhim Zahawi sous pression pour démissionner avant les PMQ alors que le chien de garde des normes critique ses menaces de poursuites – La politique britannique en direct

A la fin de l’année dernière Monsieur Mark Rowley, le commissaire de la police métropolitaine, a déclaré qu’il y avait environ 100 officiers dans sa force à qui on ne pouvait pas faire confiance pour traiter avec le public, mais qui ne pouvait pas être limogé . Interrogé sur ce qu’il faisait à ce sujet, Rowley a déclaré que le Met envisageait “des mesures juridiques plus inventives” qui pourraient lui permettre de se débarrasser de ces personnes.

Revenant à Nadhim Zahawi, les libéraux démocrates ont repris les appels à sa démission. “Le parti conservateur est coincé dans un cycle sans fin de désordre et de chaos, tandis que le pays souffre d’une crise du coût de la vie et du NHS”, Marguerite Cooper, a déclaré le chef adjoint de la Lib Dem. “Que faudra-t-il de plus pour que Sunak fasse enfin ce qu’il faut et limoge Zahawi, ou au moins le suspende pour la durée de cette enquête?”

Il dit que le Met est contraint par les règles sur les licenciements. Le gouvernement examine la question, et le Met lui-même examine s’il peut pousser les règles plus loin pour résoudre ce problème.

Il dit que des normes élevées sont au sommet de son ordre du jour. Il a des dizaines de milliers d’hommes et de femmes formidables qui travaillent pour lui. Mais il y a des centaines d’officiers qui ne devraient pas être dans la force, et Carrick en était un exemple.

Keir Starmer utilisera ses questions aux PMQ pour essayer d’établir quand Rishi Sunak a appris les détails des arrangements fiscaux de Nadhim Zahawi, Robert Wright et George Parker écrivez dans le Financial Times . Ils disent:

Bonjour. Rishi Sunak prend les PMQ dans environ trois heures et, alors qu’il répète comment répondre aux lignes d’attaque de Keir Starmer, une chose qu’il apprécierait est une interruption d’un assistant disant que le ministre sans portefeuille au Cabinet Office (Nadhim Zahawi) est sur la ligne pour offrir sa démission. Si Zahawi devait démissionner ce matin, les logements familiaux seraient beaucoup plus faciles.

Cela ne veut pas dire que cela arrivera. Sunak a déclaré qu’il souhaitait que le sort de Zahawi soit décidé par l’enquête du conseiller en éthique, et Zahawi a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal et avait l’intention de rester en poste. Mais dans l’émission Today il y a quelques minutes David Gaukel’ancien ministre conservateur du cabinet, a déclaré qu’il était “difficile de voir comment cela ne finira pas par [Zahawi’s] démission”. Il a également déclaré que si Zahawi était toujours en poste à midi, les PMQ allaient être “très inconfortables” pour le Premier ministre.

Sunak a peut-être pensé que la décision d’ordonner une enquête mettrait fin au débat sur Zahawi jusqu’à ce que les conclusions soient rendues. Mais cela ne s’est pas produit, et de plus en plus Zahawi est critiqué, pas seulement pour avoir dû payer une amende à HM Revenue and Customs pour pas payé les impôts dus à temps, mais pour avoir menacé les journalistes de poursuites en diffamation l’été dernier lorsqu’ils ont commencé à enquêter. La nuit dernière Seigneur Evans, le président du comité sur les normes dans la vie publique, a été particulièrement critique à ce sujet dans une interview avec le programme PM de la BBC. Il a dit:

Si vous essayez de clore un débat public légitime, je ne pense pas que cela soit à la hauteur des normes établies par Lord Nolan et auxquelles le gouvernement s’est engagé. Responsabilité [and] la transparence sont des choses que le gouvernement dit vouloir caractériser son propre comportement, de sorte que je pense qu’elles parlent d’elles-mêmes… Le genre de tentatives, de tentatives légales apparentes, de supprimer cette histoire… Je ne pense pas que cela soit à la hauteur des normes auxquelles le public s’attendrait à juste titre.

Au programme Today ce matin Gauke, un ancien secrétaire à la justice, a également critiqué Zahawi sur ce point. Il a dit:

Ce que nous savons maintenant, c’est que ce que disait Nadhim Zahawi cet été est très difficile, voire impossible, à concilier avec l’information selon laquelle il aurait payé une amende pour son [tax] aménagements… Il semble qu’il menaçait de poursuivre les gens pour diffamation pour avoir essentiellement dit la vérité, pour avoir essentiellement présenté une analyse de ce qui s’est passé qui semble correspondre à la réalité.

Voici le programme de la journée.

10h : Sir Mark Rowley, le commissaire de la police métropolitaine, répond aux questions du comité de la police et du crime de l’Assemblée de Londres sur l’affaire David Carrick.

12h : Rishi Sunak affronte Keir Starmer dans les PMQ.

12h : Michael Gove, le secrétaire de mise à niveau, prend la parole lors de la conférence de la Convention du Nord. Lisa Nandy, son ombre travailliste, prend la parole à 14h50.

14h30 : Robert Jenrick, le ministre de l’Immigration, témoigne devant la commission des femmes et des égalités sur l’égalité dans le processus d’asile.

