Nadhim Zahawi souriant conduit du QG conservateur alors qu’il fait face à des appels pour se retirer en tant que président du parti

SOURIANT Nadhim Zahawi est chassé du QG conservateur hier – alors qu’il faisait face à des appels pour se retirer en tant que président du parti.

L’ex-ministre Caroline Nokes a déclaré que l’enquête sur ses affaires fiscales ordonnée par Rishi Sunak devenait une “distraction” pour le gouvernement.

Le président souriant du parti conservateur, Nadhim Zahawi, a été appelé à se retirer en tant que président du parti alors qu’une enquête portait sur ses affaires fiscales 1 crédit

Zahawi a payé au fisc un règlement d’environ 4,8 millions de livres sterling, y compris une pénalité de 30% de 1 million de livres sterling alors qu’il était chancelier à la suite d’un différend.

Nokes a déclaré: «Il existe d’innombrables exemples de bons collègues compétents du Cabinet qui se sont mis dans le pétrin et qui ont démissionné rapidement et sont revenus, dans certains cas quelques mois plus tard.

“Et je pense que pour clarifier tout cela, Nadhim devrait se tenir à l’écart et laisser l’enquête suivre son cours.

Mais le ministre de l’Intérieur, Chris Philp, a déclaré qu’il avait compris que Rishi Sunak avait été informé qu’il n’y avait “aucun problème en suspens” concernant les affaires fiscales lors de sa nomination à l’automne.

Il a déclaré: “Je ne pense pas qu’il soit juste de tirer des conclusions avant la fin de l’enquête.”

M. Zahawi faisait l’objet d’une enquête du fisc sur la vente d’actions de la société de sondage YouGov qu’il avait créée en 2000.

Il a déclaré avoir été jugé pour avoir commis une erreur “d’inattention” dans l’attribution des actions.