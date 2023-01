Nadhim Zahawi répond au limogeage de Rishi Sunak : Lisez la lettre en entier

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Nadhim Zahawi a répondu à son limogeage par Rishi Sunak en attaquant la couverture médiatique mais en ne faisant aucune référence à ses affaires fiscales.

Dans sa lettre, Zahawi omet de faire référence à ses affaires fiscales, mais s’est dit “préoccupé” par la “conduite de certains du quatrième pouvoir ces dernières semaines”.

L’ancien chancelier a qualifié le privilège de sa vie de servir dans les gouvernements successifs et a assuré son soutien au Premier ministre depuis les banquettes arrière, ajoutant: “Vos cinq priorités sont les bonnes priorités, et je ferai tout ce que je peux pour vous aider à les réaliser. ”

il Indépendant a révélé pour la première fois en juillet 2022 que HMRC enquêtait sur les impôts de M. Zahawi concernant une société offshore Balshore Investments, qui détenait des actions dans la société de sondage qu’il avait cofondée, YouGov.

Vous pouvez lire la réponse de Nadhim Zahawi à Rishi Sunak ci-dessous :

Cher Premier Ministre,

Je vous remercie pour vos aimables paroles. Cela a été, après avoir été béni avec ma famille aimante, le privilège de ma vie de servir dans les gouvernements successifs et de faire ce que je crois avoir été une différence tangible pour le pays que j’aime.

Je suis arrivé dans ce pays fuyant la persécution et ne parlant pas anglais. Ici, j’ai bâti une entreprise prospère et j’ai occupé certains des plus hauts postes du gouvernement. Je crois que dans aucun autre pays sur terre mon histoire ne serait possible. Cela réaffirme ma croyance en la grandeur et la compassion de notre nation.

Je suis particulièrement fier de deux réalisations au gouvernement. Tout d’abord, le déploiement du vaccin. Cela a sauvé un grand nombre de vies. C’est aussi ce qui nous a permis d’aller au-delà du Covid et de remettre en marche notre économie et notre société. Je crois qu’il y a des leçons plus larges pour le gouvernement dans le succès de ce programme. L’élaboration et la mise en œuvre des politiques sont normalement traitées comme deux processus distincts. Lors du déploiement du vaccin, ils ont été combinés, et je pense que cela explique pourquoi cela a si bien fonctionné. Si nous pouvions appliquer ce modèle à d’autres parties du gouvernement, je crois qu’il pourrait avoir des résultats transformateurs.

Le deuxième était mon rôle dans la période de deuil de feu Sa Majesté la reine Elizabeth II. Ces jours-là, cette célébration de sa vie de service représentait tellement ce qu’il y a de mieux dans notre pays. J’ai été honoré qu’en tant que chancelier du duché de Lancaster, je puisse aider à faire en sorte que tout se passe bien et qu’autant de personnes que possible puissent rendre hommage et rendre hommage à notre monarque le plus ancien.

Je suis cependant préoccupé par le comportement de certains du quatrième pouvoir ces dernières semaines. En une semaine où un député a été agressé physiquement, je ne vois pas comment un titre sur cette question “L’étau se resserre” reflète un examen légitime des fonctionnaires. Je suis désolé pour ma famille pour le tribut que cela leur a coûté.

Vous pouvez être assuré de mon soutien de la part des députés d’arrière-ban dans les années à venir. Vos cinq priorités sont les bonnes priorités, et je ferai tout mon possible pour vous aider à les atteindre.