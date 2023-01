Nadhim Zahawi publie une déclaration pour dissiper la “confusion sur les finances”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Nadhim Zahawi a publié une déclaration sur la récente “confusion au sujet de ses finances”, dans laquelle il omet de fournir des détails sur une amende d’un “million de livres” qu’il aurait payée au fisc.

Le président du parti conservateur est sous pression après qu’il a été affirmé qu’il avait payé une amende de plus d’un million de livres sterling pour régler une enquête sur ses affaires fiscales.

L’ancien chancelier a admis qu’il avait payé un règlement fiscal après que HM Revenue and Customs n’était pas d’accord avec l’attribution des parts de fondateur que son père avait prises lors de la création de YouGov.

La déclaration ne traite pas des rapports d’amende, ni ne révèle le montant de l’amende infligée à M. Zahawi afin de régler toute enquête sur ses affaires fiscales, au milieu de questions croissantes sur ses paiements personnels au HMRC.

Les travaillistes ont déclaré que la déclaration “fait un trou” dans les précédents comptes rendus de la situation par le ministre et qu’elle soulève davantage de questions. Les libéraux démocrates ont appelé à une enquête indépendante.

La nouvelle que M. Zahawi a été contraint de payer une amende – faisant partie d’un règlement fiscal total de près de 5 millions de livres sterling – est arrivée L’indépendanta révélé qu’il avait tenté de l’empêcher de signaler qu’il faisait l’objet d’une enquête par la National Crime Agency et le HMRC l’année dernière.

La déclaration de M. Zahawi, publiée samedi après-midi, a déclaré: «En tant qu’homme politique de haut rang, je sais que l’examen minutieux et la bienséance sont des éléments importants de la vie publique. Il y a vingt-deux ans, j’ai cofondé une société appelée YouGov. Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli. C’est une entreprise incroyable qui a employé des milliers de personnes et fournit un service de classe mondiale.

« Lorsque nous l’avons créé, je n’avais ni l’argent ni l’expertise pour faire cavalier seul. J’ai donc demandé à mon père de m’aider. Dans le processus, il a pris des parts de fondateur dans l’entreprise en échange d’un capital et de ses précieux conseils. Vingt et un ans plus tard, lorsque j’ai été nommé chancelier de l’Échiquier, des questions ont été soulevées au sujet de mes affaires fiscales. J’en ai discuté avec le Cabinet Office à l’époque.

Les travaillistes ont appelé le Premier ministre à limoger M. Zahawi, la chef adjointe Angela Rayner décrivant la position de l’ancien chancelier comme « intenable ».

Le soleil du dimanche a rapporté que M. Zahawi avait réglé un litige fiscal relatif à une société offshore enregistrée à Gibraltar pour détenir des actions de YouGov, la société de sondage qu’il a cofondée.

Le rapport annuel 2009 de YouGov montrait une participation de plus de 10 pour cent par Balshore Investments Ltd, enregistrée à Gibraltar, et décrivait la société comme la «fiducie familiale de Nadhim Zahawi». À l’époque, M. Zahawi était directeur exécutif de YouGov.

La déclaration de M. Zahawi a poursuivi: «Après des discussions avec HMRC, ils ont convenu que mon père avait droit à des parts de fondateur dans YouGov, bien qu’ils ne soient pas d’accord sur l’attribution exacte. Ils ont conclu qu’il s’agissait d’une erreur “négligente et non délibérée”.

“Afin de pouvoir me concentrer sur ma vie de fonctionnaire, j’ai choisi de régler l’affaire et de payer ce qu’ils disaient être dû, ce qui était la bonne chose à faire.

“De plus, HMRC a convenu avec mes comptables que je n’avais jamais mis en place de structure offshore, y compris Balshore Investments, et que je ne suis pas le bénéficiaire de Balshore Investments. Cette affaire a été résolue avant ma nomination en tant que chancelier du duché de Lancastre et par la suite président du parti que j’aime tant. Lorsque j’ai été nommé par le Premier ministre, toutes mes affaires fiscales étaient à jour.

La présidente du parti travailliste, Anneliese Dodds, l’a décrit comme une “déclaration soigneusement rédigée”, appelant M. Zahawi à publier toute la correspondance connexe avec le HMRC.

Elle a ajouté: «Au milieu de la plus grande crise du coût de la vie depuis une génération, le public sera à juste titre étonné que quiconque puisse prétendre que le non-paiement de millions de livres d’impôts est une simple question de« négligence ».

« Nadhim Zahawi doit encore expliquer quand il a eu connaissance de l’enquête, et s’il était chancelier et responsable de notre système fiscal à l’époque. Il doit expliquer pourquoi ses représentants légaux ont déclaré que ses affaires étaient à jour en décembre de l’année dernière, seulement pour qu’il règle une amende d’un million de livres ce mois-ci. Et il doit expliquer pourquoi il a utilisé une action en justice menaçante et intimidante pour mettre fin aux questions légitimes des experts fiscaux l’année dernière.

“Rishi Sunak doit révoquer Nadhim Zahawi en tant que président du parti et remettre les pendules à l’heure immédiatement – y compris sur ce qu’il savait de l’enquête sur Zahawi à l’époque.”

Samedi, Dominic Raab a défendu M. Zahawi. Le vice-Premier ministre a déclaré à Sky News: “Écoutez, je ne peux pas parler des affaires fiscales personnelles d’un collègue, mais ce que je dirais, c’est que Nadhim a été très clair sur le fait qu’il a payé tous les impôts qui lui sont dus, qu’il a payé à temps, qu’il n’y a rien d’impayé, et je pense que c’est bien sûr juste et approprié.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était convaincu que M. Zahawi était ouvert et honnête au sujet de ses affaires fiscales, M. Raab a répondu: “Oui, je pense qu’il a été de la manière que j’ai décrite.”