Nadhim Zahawi news – en direct: Sunak sera mis au défi dans les PMQ car “Truss n’a pas été informé de l’amende fiscale de la chaise conservatrice”

Les deux premières sessions des PMQ de 2023 ont largement suivi le même schéma : Starmer attaquant Sunak lors de grèves du secteur public et l’état du NHS et le Premier ministre riposte en affirmant que le leader travailliste est opposé à la législation anti-grève du gouvernement parce qu’il est dans la poche des syndicats.

Beaucoup de ces différends restent non résolus et avec d’autres débrayages prévus dans les semaines à venir, il y a toutes les chances que Sunak soit à nouveau attaqué par Starmer lors d’une action revendicative lorsque le couple comparaîtra devant les députés aux Communes plus tard pour le troisième tour.