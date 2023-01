Nadhim Zahawi limogé de son poste de président du Parti conservateur britannique pour scandale fiscal

CNN

Dimanche, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a cédé à la pression en licenciant le président du Parti conservateur Nadhim Zahawi pour “infraction grave” au code ministériel, après des jours de critiques sur ses arrangements fiscaux personnels.

La semaine dernière, Sunak a ordonné à son conseiller en éthique d’enquêter sur Zahawi à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait payé une amende dans le cadre d’un règlement de 4,8 millions de livres sterling (5,96 millions de dollars) avec les autorités fiscales. Il a été allégué que Zahawi n’a pas déclaré le différend avec les autorités fiscales.

Zahawi a été nommé chancelier de l’Échiquier – ministre des Finances – par l’ancien Premier ministre Boris Johnson en juillet de l’année dernière. Il est resté au Cabinet sous le successeur de Johnson, Liz Truss, et son successeur, Sunak, qui l’ont nommé président du parti.

Dans une lettre à Zahawi, Sunak a déclaré qu’après la fin des travaux de l’enquête, “il est clair qu’il y a eu une grave violation du code ministériel. En conséquence, je vous ai informé de ma décision de vous retirer de votre poste au sein du gouvernement de Sa Majesté. Le Code ministériel du Royaume-Uni définit les normes de conduite attendues des ministres et la manière dont ils s’acquittent de leurs fonctions.

Les informations sur le règlement de plusieurs millions de livres de Zahawi avec les autorités fiscales ont choqué les Britanniques, dont beaucoup se battent pour survivre au milieu de la crise du coût de la vie.

Le Parti travailliste d’opposition a déclaré que Sunak, qui est entré en fonction en promettant “l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité à tous les niveaux”, aurait dû licencier Zahawi lorsque les allégations ont été signalées pour la première fois ce mois-ci, au lieu d’essayer de gagner du temps en lançant une enquête.

La législatrice principale du travail, Bridget Phillipson, a déclaré à Sky News que le scandale avait révélé Sunak comme un dirigeant “faible”.

“La puanteur de la sleaze traîne juste autour du parti conservateur”, a-t-elle déclaré.

Sunak lui-même a également été scruté au regard des arrangements fiscaux de sa femme Akshata Murty, la fille d’un milliardaire indien. L’année dernière, Sunak et Murty figuraient sur la Sunday Times Rich List des 250 personnes les plus riches du Royaume-Uni – le journal a estimé leur valeur nette commune à 730 millions de livres sterling (826 millions de dollars).

L’année dernière, il est apparu que Murty avait bénéficié d’un statut de « non-domicile » au Royaume-Uni, ce qui signifiait qu’elle pouvait légalement éviter de payer des impôts britanniques sur ses revenus étrangers provenant du groupe commercial Infosys de sa famille.

La semaine dernière, il s’est excusé d’avoir reçu sa deuxième amende de la police, pour avoir omis de porter sa ceinture de sécurité en conduisant une voiture. Alors qu’il était chancelier, Sunak a été condamné à une amende par la police avec Johnson pour avoir assisté à des fêtes de rupture de verrouillage organisées dans les locaux du gouvernement britannique.

Dans une lettre en réponse à son limogeage publiée dimanche, Zahawi a déclaré que cela avait été le privilège de sa vie de servir dans les gouvernements britanniques successifs. Il n’a fait aucune référence explicite aux conclusions de l’enquête déontologique sur ses affaires fiscales.

« Je suis arrivé dans ce pays fuyant la persécution et ne parlant pas anglais. Ici, j’ai bâti une entreprise prospère et j’ai occupé certains des plus hauts postes du gouvernement. Je crois que dans aucun autre pays au monde mon histoire ne serait possible », lit-on dans le communiqué.

Zahawi est né en Irak de parents kurdes et est arrivé au Royaume-Uni alors qu’il était enfant, lorsque sa famille a fui le régime de Saddam Hussein. Il est considéré comme l’un des politiciens les plus riches de la Chambre des communes et a aidé à fonder la société de sondage YouGov.