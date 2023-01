Nadhim Zahawi : Le chancelier qui a pris trop de risques

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Het que les choses aient été un peu différentes, Nadhim Zahawi plutôt que Rishi Sunak aurait pu devenir le premier Premier ministre britannique non blanc. La politique conservatrice était inhabituellement chaotique et fébrile l’été dernier, après tout, et ce n’était pas une perspective si farfelue. Cependant… une histoire dans The Independent le 9 juillet à propos de lui faisant l’objet d’une enquête par les autorités fiscales a jeté suffisamment de doute sur sa candidature pour qu’il n’aille pas plus loin que le premier tour. Il a quand même gagné le soutien de 25 députés conservateurs, battant Jeremy Hunt à la dernière place sur 18, mais c’était loin d’être suffisant pour que Zahawi continue. Peut-être que, tout bien considéré, c’est tout aussi bien qu’il n’a pas atteint le numéro 10.

Il était certainement près du sommet du poteau graisseux. En juillet dernier, lors de l’élection à la direction, il avait retiré le poste de chancelier de l’Échiquier à Boris Johnson assiégé, en échange de sa non-démission avec Rishi Sunak et des dizaines d’autres ministres alors que le gouvernement Johnson se désintégrait. Il avait déclaré sa loyauté à Johnson ; mais dès le lendemain, il a appelé Johnson à démissionner – et a continué comme chancelier. Zahawi a recruté le stratège politique bien connu Lynton Crosby pour l’aider dans sa candidature à la direction. Il avait une bonne histoire en arrière et était très apprécié de la base. Le déploiement très réussi du vaccin en Grande-Bretagne était sa responsabilité – il avait été chargé de la tâche par Johnson qui en avait assez du “f ****** sans espoir” Matt Hancock. Comme Zahawi l’a fait remarquer à l’époque : « Si un jeune garçon, qui est venu ici à l’âge de 11 ans sans un mot d’anglais, peut servir aux plus hauts niveaux du gouvernement de Sa Majesté et se présenter pour être le prochain Premier ministre, tout est possible.

(PARLEMENT ROYAUME-UNI/AFP via Getty Imag)

En effet ainsi. Né à Bagdad dans une famille kurde en 1967, Zahawi est arrivé au Royaume-Uni alors que sa famille fuyait le règne de Saddam Hussein. Il y avait eu un tuyau selon lequel les hommes de Saddam devaient leur rendre visite. Les Zahawis sont originaires de Khanaqin , une ville riche en pétrole à l’est, près de la frontière avec l’ Iran , et leur prospérité, leur influence et leurs antécédents ne les ont pas commentés au régime baasiste. Cette famille de réfugiés en particulier est venue sur Swissair plutôt que sur un canot, et nous savons maintenant comment Zahawi devait en temps voulu faire bon usage de l’argent de la famille de son père Hareth et de son entreprise, dévolue à Balshore Investments. Le grand-père Nadhim al-Zahawi a même eu un bref passage en tant que gouverneur de la Banque centrale d’Irak. Ils appartenaient à l’ancien établissement et avaient probablement de la chance d’avoir été laissés aussi longtemps qu’ils l’étaient.

Le petit Zahawi a été envoyé à l’école du Holland Park Comprehensive, une école publique progressiste dans un quartier chic, avant de fréquenter un établissement payant à Wimbledon, puis de l’University College de Londres et d’obtenir un diplôme en génie chimique. Pas Eton et Oxford, mais pas un mauvais départ dans la vie non plus.

L’ancien chancelier Nadhim Zahawi arrive au siège du parti conservateur à Westminster (PENNSYLVANIE)

Puis vint le gain d’argent. Tout va bien, mais comme nous le savons par expérience amère, l’argent et la politique ne font pas bon ménage. Après un passage en tant que directeur marketing chez Smith & Brooks limited, un fabricant de vêtements, en 2000, Zahawi a cofondé YouGov, une société de sondage avec Stefan Shakespeare, un militant conservateur et associé de Jeffrey Archer. Zahawi a été directeur général pendant un certain temps, l’entreprise a connu un grand succès et Zahawi en a fait beaucoup d’argent – environ 27 millions de livres sterling, cela a maintenant été rapporté. La façon dont l’argent a été gagné, le rôle de son père et d’un trust offshore de Gibraltar et le statut fiscal de la plus-value sur l’investissement sont complexes et font l’objet de nombreux commentaires. Mais, avec d’autres entreprises, il a ajouté à la fortune de la famille Nadhim Zahawi, que certaines estimations évaluent à environ 100 millions de livres sterling ou plus.

Cependant, une grande richesse pose de grandes questions, et même maintenant, les détails exacts du rôle plus large de Balshore Investments et des investissements immobiliers rentables de Zahawi ne sont pas entièrement détaillés dans le domaine public. Récemment, Zahawi a déclaré que: “HMRC a convenu avec mes comptables que je n’avais jamais mis en place de structure offshore, y compris Balshore Investments, et que je ne suis pas le bénéficiaire de Balshore Investments.” Les questions sur la source d’environ 30 millions de livres sterling de prêts non garantis accordés à la société immobilière britannique de sa femme restent non résolues. Zahawi a épousé Lana Saib en 2004, et on ne sait pas grand-chose d’elle à part qu’elle est impliquée dans les affaires et qu’elle est également équestre.

Zakawi dans sa maison de Chelsea en 2004 (Shutterstock)

C’est donc l’homme que Johnson a nommé chancelier de l’Échiquier l’été dernier, et donc le contrôle ultime du HMRC et de la politique fiscale britannique. Si rien d’autre, il y avait sûrement des conflits d’intérêts potentiels. Celles-ci peuvent avoir été déclarées, confidentiellement, au secrétaire permanent au Trésor ou au secrétaire du cabinet, comme c’est la pratique courante, mais si tel est le cas, le public n’en a pas été informé. Nous ne savons pas non plus avec certitude ce que les trois premiers ministres que Zahawi a servi, Johnson, Liz Truss et Sunak savaient à leur sujet ou sur les enquêtes et les sanctions du HMRC. En tout cas, il était un choix étrange pour HM Treasury, même en tant que gardien.

(L’indépendant)

Politiquement, l’ascension de Zahawi a été conventionnelle, tout comme sa chute a été compliquée. Il a servi quelques mandats en tant que conseiller de Tory Wandsworth et a combattu un siège impossible à gagner en 1997 avant d’atterrir dans la circonscription sûre de Stratford-upon-Avon en 2010 (que John Profumo avait autrefois représentée avant d’être contraint de démissionner en disgrâce). Curieusement, dans le premier discours de Zahawi, il a plaidé en faveur d’un allégement de l’impôt sur les gains en capital, et sans déclaration d’intérêt spécifique :

« Je suis quelqu’un qui a une expérience directe d’une start-up. Nous devons faire attention à ce que nous faisons en matière d’impôt sur les gains en capital… il est important de se souvenir des créateurs d’emplois, de ceux qui les soutiennent et de ceux qui les rejoignent et travaillent pour eux. Il serait contre-productif de pénaliser les personnes qui investissent dans des start-up – une chose en soi à haut risque – en augmentant le CGT sur leur investissement. Il serait également faux de pénaliser les employés qui rejoignent une start-up à risque à partir d’un métier éventuellement plus sûr et, bien sûr, de pénaliser les entrepreneurs eux-mêmes.

Le Premier ministre David Cameron marche avec Nadhim Zahawi à la conférence du parti conservateur lors d’une interview télévisée le 5 octobre 2010 (Getty Images)

Sous David Cameron et Theresa May, il a bénéficié de promotions régulières mais peu spectaculaires. Il était gêné par une soirée de collecte de fonds sexiste pour les conservateurs (il est parti tôt), mais le seul trébuchement sérieux a été la découverte qu’il avait réclamé 5 822,27 £ de dépenses parlementaires pour couvrir l’électricité et le mazout pour les écuries de son domaine, une résidence secondaire, à Warwickshire. Même avant la crise de l’énergie, l’idée d’utiliser l’argent des contribuables pour garder ses chiens bien au chaud était assez scandaleuse. Il s’est déclaré «mortifié» et a remboursé l’argent.

Zahawi n’aime généralement pas trop de transparence, il est juste de dire, un thème qui traverse sa carrière. Alors qu’il siégeait au comité restreint des affaires étrangères, par exemple, il a omis de déclarer son appartenance au Cercle, un forum privé de politique étrangère ; et ses liens avec l’industrie pétrolière ont également été critiqués, notamment en tant que vice-président d’un groupe multipartite sur le Kurdistan. Il a également été pris dans l’affaire du lobbying Greensill, où des SMS entre lui et Cameron et l’homme d’affaires Sanjeev Gupta ont disparu.

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi participe à une interview sur Sky News le 22 février 2021 (capture d’écran de Sky News (Nouvelles du ciel)

Tout a été à peu près pardonné cependant lorsque Johnson a pris la décision inspirée de nommer Zahawi comme “ministre du vaccin” pendant la pandémie de covid, l’arrachant au contrôle de Matt Hancock. C’était la grande rupture de Zahawi, et il était entièrement justifié dans sa lettre de démission de s’attribuer le mérite de son rôle dans l’une des rares réussites britanniques récentes : « Cela a sauvé un grand nombre de vies. C’est aussi ce qui nous a permis d’aller au-delà de Covid et de remettre notre économie et notre société en marche… L’élaboration et la mise en œuvre des politiques sont normalement traitées comme deux processus distincts. Lors du déploiement du vaccin, ils ont été combinés, et je pense que cela explique pourquoi cela a si bien fonctionné. Si nous pouvions appliquer ce modèle à d’autres parties du gouvernement, je pense que cela pourrait avoir des résultats transformateurs. »

(Reuters)

C’était pour prouver son heure de gloire. Zahawi a presque certainement été blessé par un ennemi politique, même si les défauts tragiques de sa personnalité et les complications que l’argent entraîne l’auraient finalement compromis de toute façon. En tant que personne de grande motivation et d’intelligence, et toujours âgée de seulement 55 ans, Zahawi aurait pu faire beaucoup plus pour son pays et se souvenir de choses plus dignes que les impôts et les chicanes sur le mot “insouciant”. Mais “insouciant” dans toutes sortes de sens lui servira désormais d’épitaphe. Ou, pour reprendre les mots du plus célèbre habitant de Stratford-upon-Avon, dans sa pièce Richard II :

« Tu es malade de réputation ; et toi, patient trop insouciant que tu es, confie ton oint à la guérison des médecins qui t’ont blessé le premier ».