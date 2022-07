Nadhim Zahawi donnerait “certainement” un poste à Boris Johnson au cabinet

L’espoir du leadership conservateur Nadhim Zahawi a déclaré qu’il confierait “certainement” à Boris Johnson un poste au cabinet si le Premier ministre par intérim souhaitait un emploi après avoir quitté le n ° 10.

Le chancelier a insisté sur le fait qu’il restait un allié fidèle de M. Johnson, bien qu’il l’ait publiquement exhorté à se retirer au milieu d’une vague de démissions ministérielles la semaine dernière.

“Boris Johnson est un de mes amis depuis 30 ans”, a déclaré mercredi M. Zahawi à LBC. “S’il souhaite servir au sein du cabinet, je lui proposerais certainement un emploi.”

Il a ajouté : « Il a probablement été le Premier ministre le plus important de sa génération. Il a livré le Brexit.

M. Zahawi, l’un des huit candidats qui se sont présentés au premier tour de scrutin de mercredi après avoir reçu 20 nominations, s’efforce de faire remarquer aux fidèles de Johnson qu’il n’a pas trahi le Premier ministre.

De nombreux ministres subalternes qui sont restés au gouvernement et des députés qui ont accepté des postes ministériels la semaine dernière au milieu de la tourmente de la rébellion sont en colère contre M. Sunak pour sa “trahison”.

M. Zahawi a expliqué pourquoi il avait demandé à M. Johnson de partir jeudi, n’ayant accepté le poste de chancelier que deux jours auparavant. Il a dit qu’il voulait « donner la priorité au pays », mais s’est rendu compte mercredi « que nous ne pouvions pas, de manière réaliste, avoir un gouvernement qui fonctionne ».

“Je suis allé voir Boris Johnson [on Wednesday] et a expliqué qu’il risquait d’être humilié, et je ne voulais pas le voir subir cela », a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme. “C’est un ami de 30 ans.”

Il a ajouté : « Le lendemain matin. Je sentais que la seule chose que je pouvais faire était de lui écrire une lettre, pour lui rappeler notre conversation et lui demander de faire ce qu’il fallait. Et je pense qu’il a finalement fait ce qu’il fallait.

Il est arrivé que Jacob Rees-Mogg ait déclaré qu’il refuserait de servir dans le gouvernement de M. Sunak parce que la loyauté était “extrêmement importante” pour lui.

Les opportunités du Brexit, qui soutient Liz Truss, ont déclaré qu’elle s’était “opposée aux hausses d’impôts sans fin de l’ancienne chancelière, qui, je pense, ont été économiquement préjudiciables”.

Lorsqu’on lui a demandé depuis combien de temps Mme Truss planifiait une campagne à la direction, M. Rees-Mogg a répondu: «Elle a peut-être pris un verre avec des députés et des réunions, mais ce sont les affaires courantes des ministres. Même moi, j’ai eu des soirées avec d’autres députés – quand j’en avais le droit.

Se référant à l’équipe de M. Sunak qui a enregistré son site Web de campagne en décembre – comme l’a rapporté pour la première fois L’indépendant – il a ajouté : « Il ne s’agit pas de mettre en place un site Web, il ne se prépare pas en décembre… c’est un ordre de grandeur différent.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prendrait un poste au cabinet de M. Sunak s’il devenait Premier ministre, M. Rees-Mogg a répondu: «Non, bien sûr que je ne le ferais pas. Je crois que son comportement envers Boris Johnson, sa déloyauté, signifie que je ne pourrais pas le soutenir.

M. Sunak a fait l’objet d’attaques amères de la part des loyalistes de Johnson, M. Rees-Mogg l’accusant d’être un chancelier “socialiste” et Nadine Dorries affirmant qu’il a fait des “sales tours” pour s’assurer qu’il gagne.

Mme Dorries a accusé l’équipe de M. Sunak d’avoir “cousu” après avoir affirmé que l’un de ses partisans – l’ancien whip en chef Gavin Williamson – avait tenté de “siphonner” les votes pour Jeremy Hunt afin qu’il se rende au dernier tour. et donner à M. Sunak un adversaire facile.

Mais le soutien de Sunak, Grant Shapps, a nié que la campagne s’était engagée dans une quelconque confusion et a rejeté l’affirmation de M. Rees-Mogg selon laquelle il avait été “chancelier socialiste” comme “fausse”.