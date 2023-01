Nadhim Zahawi doit publier les déclarations de revenus des cinq dernières années, déclare le Labour

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le parti travailliste a appelé le ministre sous pression Nadhim Zahawi à publier ses déclarations de revenus des cinq dernières années, au milieu de questions croissantes sur son accord avec le HMRC.

Anneliese Dodds, présidente du parti travailliste, a déclaré L’indépendant que le président conservateur “n’avait pas été clair” sur le différend avec le HMRC et devrait donc publier ses déclarations “dans l’intérêt de la transparence et de la clarté”.

L’indépendant a révélé pour la première fois en juillet dernier que M. Zahawi faisait l’objet d’une enquête du HMRC liée à la vente d’actions de la société de sondage YouGov, qu’il a cofondée il y a 22 ans.

Mme Dodds a déclaré que l’ancien chancelier pourrait aider à éclaircir la controverse en publiant ses déclarations de revenus complètes remontant à 2018, l’année où une participation dans YouGov a été vendue par Balshore Investments – une fiducie familiale enregistrée à Gibraltar liée à M. Zahawi.

“Nadhim Zahawi n’a pas été clair sur les questions sérieuses auxquelles il doit répondre concernant ses affaires fiscales”, a déclaré Mme Dodds. “A contrecœur, je dois lui demander de publier ses déclarations de revenus dans un souci de transparence et de clarté.”

Elle a ajouté: “Cela aurait pu être évité si Nadhim Zahawi avait répondu à des questions simples sur cette affaire, comme quand il a été mis au courant d’une enquête du HMRC, combien a été payé et pourquoi ces rapports semblent contredire ses déclarations précédentes. Malheureusement, il ne l’a pas fait. »

Dans une déclaration admettant son “erreur” samedi, M. Zahawi n’a pas révélé la taille de la colonie HMRC – qui Le gardien estimé à 4,8 millions de livres sterling, y compris une pénalité de 30% – ou confirmez s’il a payé une amende.

M. Zahawi a nié les allégations selon lesquelles il aurait évité l’impôt en utilisant une société offshore Balshore Investments, enregistrée à Gibraltar pour détenir des actions de YouGov.

Dans un geste inhabituel, M. Zahawi n’a pas pris d’actions de fondateur lorsqu’il a créé YouGov, affirmant dans sa déclaration que Balshore Investments de son père avait pris des actions “en échange d’un capital et de ses précieux conseils”.

M. Zahawi a déclaré que “des questions avaient été soulevées sur mes affaires fiscales” lorsqu’il a été nommé chancelier par Boris Johnson en juillet, affirmant qu’il en avait discuté avec le Cabinet Office à l’époque. Mais le moment du règlement avec HMRC n’est toujours pas clair.

Il a déclaré: “A la suite de discussions avec HMRC, ils ont convenu que mon père avait droit à des parts de fondateur dans YouGov, bien qu’ils ne soient pas d’accord sur l’attribution exacte. Ils ont conclu qu’il s’agissait d’une erreur ‘négligente et non délibérée’… J’ai choisi de régler l’affaire et de payer ce qu’ils disaient être dû.

L’avocat fiscaliste Dan Neidle, qui a travaillé pour exposer les affaires fiscales du ministre, a estimé que M. Zahawi devait peut-être 3,7 millions de livres sterling d’impôt sur les gains en capital sur ces actions, finalement vendues pour 27 millions de livres sterling. Mais le porte-parole du président conservateur a déclaré : “Nadhim Zahawi ne reconnaît pas ce montant”.

Les travaillistes ont demandé à Rishi Sunak de limoger M. Zahawi et ont demandé une enquête pour savoir s’il avait induit le public en erreur ou enfreint le code ministériel dans ses allégations concernant ses impôts.

Mme Dodds a déclaré qu’il y avait des divergences apparentes entre les déclarations faites par M. Zahawi à l’été 2022 selon lesquelles il avait payé l’intégralité de ses impôts et les informations selon lesquelles il avait payé un règlement et une pénalité à «sept chiffres» au HMRC.

Elle a également soulevé des questions sur la rapidité avec laquelle la question fiscale semblait avoir été résolue, compte tenu de la durée de ces négociations de règlement – ​​demandant s’il existe une «voie rapide VIP» pour les ministres et s’il y a eu des contacts entre le gouvernement et le HMRC sur ce cas.

“Rishi Sunak a promis l’honnêteté, l’intégrité et la responsabilité en entrant au n°10. Lui aussi doit être clair sur ce que lui ou No10 savait des affaires fiscales de Zahawi et pourquoi il a été nommé au cabinet », a déclaré Mme Dodds. “Le public mérite des politiciens qui paient leurs impôts et tiennent leurs promesses.”

Nadhim Zahawi sous pression pour divulguer les “faits” d’une affaire fiscale (Reuters)

Le secrétaire aux Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que M. Zahawi avait été “ouvert” sur ses affaires fiscales et a insisté sur le fait qu’il resterait à son poste la semaine prochaine malgré les appels à son limogeage.

Mais le ministre a éludé les questions de savoir si M. Zahawi avait négocié son règlement fiscal avec le HMRC alors qu’il était chancelier, et ce que savait M. Sunak lorsqu’il l’a nommé président du parti. “Je ne suis pas un enquêteur”, a déclaré M. Cleverly. “Je n’en sais pas plus que dans sa déclaration.”

Cependant, Sir Iain Duncan Smith a suggéré à M. Zahawi de fournir tous les “faits” de ses affaires fiscales – conseillant au président conservateur de “tout savoir maintenant” lorsqu’il a été interrogé sur la controverse sur la BBC.

“Le plus tôt vous pouvez faire connaître les faits, mieux c’est, plutôt que de les faire tous sortir par phases”, a déclaré l’ancien chef conservateur. “Je lui dirais s’il était ici maintenant, ‘Sortez tout maintenant – tout ce que vous avez à faire pour tout nettoyer’.”

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré que “le chien a mangé mes excuses de type devoirs ne se lavera tout simplement pas avec le public”.

Elle a écrit au secrétaire du cabinet Simon Case, l’exhortant à enquêter pour savoir si M. Zahawi aurait dû déclarer des liens avec les actions Balshore et YouGov. “Il y a des faits qui doivent encore être établis, il doit donc y avoir une enquête indépendante pour aller au fond des choses.”

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a juré qu’un gouvernement travailliste “viderait le marais”, affirmant que M. Sunak était “trop ​​​​faible” pour appliquer des normes appropriées. “Il va falloir un nouveau gouvernement travailliste pour nettoyer ce gâchis, assécher le marais, parce que, franchement, ça pue.”

Lorsqu’on lui a demandé si les ministres du cabinet publieraient leurs déclarations de revenus sous un gouvernement travailliste, elle a déclaré à la BBC Dimanche Avec Laura Kuenssberg programme : “Je serais heureux de le faire si c’était la chose qui était nécessaire.”

Le secrétaire en chef du Trésor du Labour, Pat McFadden, a déclaré que « peut-être » tous les politiciens devraient publier leurs déclarations de revenus, déclarant à Sky News : « Cela ne me poserait aucun problème.

Downing Street a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter à la déclaration de M. Zahawi et a confirmé que le Premier ministre avait toujours confiance en lui en tant que président conservateur.