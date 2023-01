Nadhim Zahawi devrait “se tenir à l’écart” maintenant, déclare le haut conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le président du parti conservateur Nadhim Zahawi devrait démissionner maintenant pour mettre fin à la “distraction” de son erreur fiscale de plusieurs millions de livres, a déclaré l’ancienne ministre conservatrice Caroline Nokes.

Rishi Sunak a ordonné une enquête sur les affaires fiscales de M. Nadhim après qu’il est apparu que le Premier ministre avait été tenu dans l’ignorance du fait que son ministre avait payé une amende pour régler un différend fiscal avec le HMRC.

Mais Mme Nokes a déclaré que M. Zahawi devrait “se tenir à l’écart” avant la fin de l’enquête car la controverse devenait trop dommageable pour le gouvernement.

“Afin d’éclaircir cela, Nadhim devrait se tenir à l’écart et laisser l’enquête suivre son cours”, a déclaré le conservateur principal à TalkTV. «Une fois que vous êtes l’histoire, vous devez y aller. Je pense sincèrement que c’est trop un problème, pour lui, pour le Premier ministre.

L’ancien ministre de l’égalité a déclaré que M. Zahawi avait laissé “trop ​​​​de questions sans réponse”, ajoutant: “Il existe d’innombrables exemples de bons collègues compétents du cabinet qui se sont mis dans le pétrin, qui ont démissionné rapidement et sont revenus dans certains cas quelques mois plus tard. plus tard.”

Les hauts députés conservateurs ont dit L’indépendant la position du ministre sous le feu en tant que président conservateur est « intenable » et il est « peu probable » qu’il survive – affirmant qu’il lui était impossible de représenter le gouvernement dans les médias.

Les députés d’arrière-ban deviennent également anxieux. Un député conservateur a déclaré L’indépendant il devenait “fatigant” d’essayer de rendre compte du comportement du président conservateur, ajoutant que la pression sur M. Zahawi “ne s’arrêtera pas”.

Un ancien ministre du Cabinet a dit au Financial Times: “C’est fatal pour Nadhim, il est foutu.”

L’ancien chancelier a rejeté les rapports d’un examen du HMRC sur ses impôts – révélés pour la première fois par L’Indépendant l’année dernière – comme un “frottis”, mais samedi, il a admis qu’il avait réglé un différend et payé une amende estimée à environ 1 million de livres sterling.

L’enquête du conseiller en éthique Sir Laurie Magnus devrait également porter sur les menaces que M. Zahawi a proférées à l’encontre de ceux qui s’occupent de ses affaires fiscales, notamment L’indépendant – et si ses démentis étaient exacts.

Le numéro 10 a indiqué que M. Sunak ne savait pas que l’ancien chancelier avait payé une amende pour régler l’affaire jusqu’à ce que des “faits supplémentaires” soient rendus publics par M. Zahawi ce week-end.

Le ministre de l’Intérieur, Chris Philp, a déclaré que le Premier ministre avait été informé qu’il n’y avait “aucun problème en suspens” concernant les affaires fiscales de M. Zahawi lorsqu’il l’a nommé président conservateur et l’a nommé ministre à l’automne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait dire avec un visage impassible qu’il s’agissait d’un gouvernement “d’intégrité”, M. Philp a déclaré à Times Radio : “Oui, je peux”, arguant que le Premier ministre avait agi “rapidement et de manière décisive” sur la question.

Interrogé sur l’appel de Mme Nokes à sa démission, M. Philp a déclaré qu’il était “raisonnable” pour M. Zahawi de rester à la présidence des conservateurs pendant l’enquête. “Nous avons un principe, n’est-ce pas dans ce pays – innocent jusqu’à preuve du contraire”, a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

Mais le secrétaire d’État fantôme du Labour aux Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré qu’un ancien chancelier de “n’importe quel gouvernement précédent” dans la même situation aurait “démissionné ou démissionné ou aurait été limogé”.

M. Lammy s’est demandé pourquoi il devrait y avoir “une autre règle” pour Nadhim Zahawi en ce qui concerne le paiement des impôts. S’adressant à Times Radio, M. Lammy a déclaré: “Je pense simplement que c’est inacceptable.”

M. Zahawi n’a pas encore révélé le montant du règlement du HMRC – qui serait estimé à 4,8 millions de livres sterling, y compris une pénalité de 30% d’environ 1 million de livres sterling. Mais son porte-parole n’a pas démenti les sommes annoncées.

L’équipe de la propriété et de l’éthique du Cabinet Office a soulevé des questions concernant les affaires fiscales de M. Zahawi directement avec Boris Johnson avant qu’il ne le nomme chancelier, a rapporté ITV News.

Mme Nokes a déclaré que M. Johnson portait une part de responsabilité dans le désordre actuel. “Je mettrais une partie du problème à la porte de Boris Johnson”, a-t-elle déclaré. “C’est un problème d’héritage – c’est une gueule de bois du passé du Premier ministre qui doit être mise au lit.”

Malgré l’enquête, un allié de M. Zahawi a déclaré lundi que l’ancien chancelier “absolument” ne démissionnerait pas face à la pression croissante sur son règlement.